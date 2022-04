Vučević: Vučićev uspeh istorijski, stranka na ispitu

Rezultati koje je Aleksandar Vučić ostvario na izborima su istorijski, ujedno mu je i paket odgovornosti uvećan, izjavio je gradnonačelnik Novog Sada. Ističe i da je zadovoljan uspehom izborne liste SNS.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević osvrnuo se večeras na izbornu atmosferu i ono što je pratilo parlamentarne izbore. Dan nakon izbora porodica Vučević dobila je preteći mejl u kome se preti njegovim sinovima. Vučević kaže da je iznenađen delom javnosti koja nije reagovala i osudila pretnje. Govoreći o izborima, kaže da je pobeda Aleksandra Vučića neverovatna, istorijska i da se paket odgovornosti predsednika Srbije sada uvećao zbog trenutne situacije u svetu. Zadovoljan je i brojem birača koji su izašli na glasanje ali ne i uspehom izborne liste SNS-a.

- Dobio sam dva preteća mejla gde se pretilo likvidacijom moje dece, verujem u državu, oni rade svoj posao i procenjuju bezbezdnost u svakom momentu. Ponosan sam na svoje sinove i njihovu hrabrost, nisu ni reč rekli pitali su me samo da li sam dobro. Hvala svima koji su poslali poruku a hvala i onima koji nisu, ima mnogo onih koji nisu osudili te pretnje - izjavio je Vučević.

Kako je rekao neki koalicioni partneri nisu osudili napad i imali su komentare da te vesti neko fabrikuje. Gradonačelnik je napomenuo da ga plaši ta atmosfera fabrikovanja vesti. Nekoliko napada na prostorije stranke još nisu razjašnjeni a nasilnici se opravdavaju kao "mladi aktivisti“.

- Kada se napadaju moja deca novosadska elita ćuti. Svako može da ima različito mišljenje i ciljeve, možemo verbalno da se sukobljavamo ali svaki vid nasilja mora biti osuđen - jasan je Vučević.

Osvrnuvši se na izbore, izalznost i sve ono što se dešavalo samo dan nakon izbora Vučević je rekao da je uspeh Aleksandra Vučića istorijski, time mu je i paket odgovornosti uvećan.

- Ono čime nisam zadovoljan je uspeh izborne liste SNS-a, koja je osvojila 120 mandata. Iako smo pobedili, lestvica je bila podignuta. Što se tiče Novog Sada Aleksandar Vučić je osvojio 103.000 glasova, što je 19.000 više nego 2017. Svi ostali su dobili kao Vučić sam. Izborna lista stranke je dobila 76.500 glasova, 7.000 manje nego 2020. i time smo nezadovoljni, iako smo i dalje ubedljivo najjači. Očekivanja su bila daleko viša - rekao je Vučević. Ipak, izborni rezultat garantuje da će i u narednom periodu biti na vlasti uprkos "matematici" opozicionih stranaka.

- SNS, SPS i SVM imaju ubedljivu većinu u Novom Sadu, voleo bih da me neko demantuje - poručuje Vučević.

Svi koji su do izbora bili da Srbija mora da pruži podršku Rusiji, da je Kosovo srpska zemlja, da treba da podržavamo srpski narod u Crnoj Gori su u jednom danu posle izbora pravili koalicije sa onima koji imaju potpuno suprotne ideje. Oni su obmanjivali građane. Otuda i predlog da se održe vanredni izbori.

Govoreći o koalicionim partnerima on dodaje i da Dačić sa samozvanom titulom - premijer, pravi zabunu među građanima.

Čudna kampanja protiv izgradnje četvrtog mosta u Novom Sadu

Mart je u Novom Sadu bio u znaku investicija, 19. marta je brzi voz Soko, stigao u Novi Sad a više od 120.000 putnika do sada se vozilo tom linijom. Dan pre toga potpisan je i komercijalni ugovor o izgradnji četvrtog mosta u Novom Sadu.

Kako Vučević kaže stalno se vodi čudna kampanja protiv četvrtog mosta u Novom Sadu - neće biti ugrožen ni jedan lokal, ni jedan stan ba Bulevaru Evrope, ni jedna raskrsnica - biće urađeno onako kako je tražio Saobraćajni fakultet Novi Sad, da moramo da imamo te nadvožnjake da bi saobraćaj mogao da teče. Nije to igra nekoga ko je završio srednju farmaceutsku školu pa danas priča o urbanizmu i ekologiji, objašnjava gradonačelnik.

"Slušam struku jer Grad Novi Sad nije moja privatna prćija. Onaj ko vodi grad mora da gleda unapred, i da razmišlja o budućnosti a ne da govori „kako je nekad bilo“. Taj most će biti gradski most i preko njega neće ići teretni saobraćaj, to je ucrtano u planovima od 1963.“ ponovio je Vučević.