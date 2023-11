Ministar odbrane i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević govorio je u emisiji "Mat", na BN televiziji, gde je govorio o predstojećim izborima, kao i situaciji na Kosovu Metohiji.

Objedinjavajući faktor u SNS je ljubav prema Srbiji, a ne stranački interes

-Miloš Jovanović kaže da nema problem da ide sa Draganom Đilasom u koaliciju. SNS ima problem da ide u koaliciju sa Đilasom. Zaista to ne mogu da zamislim. Mi smo prirodni politički protivnici, kao što smo i sa Dverima ili kao ona koju vodi Miloš Jovanović. SNS se jedini držao onoga što je govorio u kampanji. Ono što je danas govorio predsednik naše države, i ono što budemo govorili danas to ćemo raditi sutra. Ja u takvu politiku verujem. Ne mislimo svi isto, pa ni u vrhu ne mora da znači da se svi jednako slažemo. Ono što je objedinjavajući faktor je ljubav prema Srbiji, a ne stranački interes. Ja verujem u snažno liderstvo, nikada se toga nisam stideo. Institucije su forma, a sadržinu vam daju ljudi koji ih vode. Kakva je država bez karaktera i snažnog liderstva. Verujem u Srbiju kao nezavisnu i slobodnu državu. Nama ambasade ne sastavljaju Vladu, to je nešto što Srbija ne može da izgubi. Vučić se nije sklonio od nas, kad se lista zove po njemu. Ja se ne bojim odgovornosti i svestan sam tereta izborne kampanje i borbe. Siguran sam da ćemo učiniti sve što je legalno i legitimno da pobedimo. Mi ćemo bespogovorno priznati volju građana. Razumeli smo istraživanja, da ne stojimo najbolje, ali dozvolite nam da se okušamo i možda pokažemo iznenađenje.

Mi ćemo voditi fer i demokratsku kampanju

On je istakao da u Srbiji neće biti civilizovane i demokratske kampanje i da su tajkunski mediji odbili da omoguće strankama da pod komercijalnim uslovima imaju politički marketing.

-Čitajte Đilasovi i Šolakovi mediji su onemogućili. Mislim da će biti mnogo ličnih napada, s fokusom na predsednika Vučića, verovatno i na nekima s naše liste, pokušaji delegitimizacije, kriminalizacije, dehumanizacije, jer takva osoba postaje meta. Na nama je da politički argumentovano odgovorimo, mi ćemo voditi fer i demokratsku kampanju. Fer je da mi kažemo da je Đilas postao milijarder dok je bio na vlasti. Mi nikada nismo ništa rekli o deci Dragana Đilasa. Mi imamo pravo da odgovorimo na napade i da ukažemo da je njihova politika pogubna za Srbiju. Izbori su raspisani zbog zahteva opozicije da se ide prevremeno na birališta i da se proveri legitimitet. Ovo nije krađa vremena zbog KiM ili da će Vučić nešto izdati kad prođu izbori, to smo slušali nebrojano puta. Predsednik je danas poručio u video poruci da nikada neće priznati Kosovo. I dokle god Srbija ne prizna to što oni zovu nezavisno Kosovo neće ga biti, i to je naša vrlo jasna politika. Čuvaćemo mir, to je državni i nacionalni interes. Mi ne želimo da iko strada, ne želimo da zaustavimo investicije, rast plata i penzija, međunarodna takmičenja za naše klubove- rekao je Vučević i dodao:

Vrh licemerja je da ne moraju više da odgovaraju za KiM

-Utisak mi je da kada bi se desio taj scenario, a ja demantujem da je to politika naše stranke, mnogima bi laknulo. Svi bi se obradovali da Aleksandar Vučić prihvati realnost, kako oni kažu, a mi se pomirimo s time. Svima bi pao kamen sa srca. To je taj vrh licemerja koji možete da vidite na srpskoj političkoj sceni, da ne moraju više da odgovaraju za KiM. Što se tiče Banjske, mi smo spremni da do kraja sprovedemo istragu i dodajem da i mesto događaja po Ustavu RS je na teritoriji Srbiji. Istraga ide svojim tokom, određena lica su dala svoje iskaze. Naravno da nema govora da ćemo nekoga izručiti i tražimo odgovore kako su ubijena trojica Srba. Ko je to počio? Da li su to bile borbe ili brutalna streljanja? Banjska je posledica, a uzroci su konstantan teror Aljbina Kurtija i Prištine na Srbe s KiM. Imate puzajuće etničko čišćenje Srba na KiM. Mi nemamo prava da se politički ne borimo za promenu tih stvari. Ne možemo sve karte unapred da pokazujemo. Mogu da obećam da će Srbija uraditi sve da uradi da sačuva mir i stalnost, ali naša poruka je i da postoje crvene linije. Moj utisak je da Kurti nema nameru da formira ZSO, 11 godina čekamo. Voleo bih da me vreme demantuje.

