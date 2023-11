Dačić: Matrica delovanja opozicije već viđena kod DOS-a

Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da su građani matricu delovanja opozicije u aktuelnoj izbornoj kampanji već videli kod nekadašnje Demokratske opozicije Srbije (DOS).

On je, odgovarajući na pitanje novinara, naveo da to svi izbegavaju da kažu, ali da je to u suštini "DOS sa kojim su se suočili 5. oktobra".

- Tačnije septembra kada su bili izbori, ta matrica se i danas zadržala. Jedan deo DOS-a se sada nalazi i u drugom delu opozicije, da tako kažem. Ako se sećate njihovih zahteva, šarenolike političke strukture i spektra, gde ste imali veoma različite političke opcije, od vojvođanske i sandžačke autonomije - rekao je Dačić za TV Hepi.

Podsetio je i na političke poruke koje su tada bile aktuelne.

- Srbija izgubila Kosovo, da se bombarduje Srbija, da se uvedu sankcije. Bilo je čak nekih akademika koji su pozivali da se bombarduje Srbija da bi se srušio Milošević, ništa me tu ne čudi - naveo je Dačić.

On, ipak, ističe da ga čudi kako neko nakon toliko godina ne shvata da poslednju reč na izborima daju građani.

"Niko neće nikoga dovesti sa strane na vlast. Ne glasa se u Briselu, Moskvi, Pekingu, Londonu, Njujorku. To je ta večna zabluda sa kojom su suočeni predstavnici tog dela opozicije. Za sebe kažu da su proevropska opozicija, mislim da je to totalna laž", naveo je Dačić.

Istakao je da su za evropske integracije najviše uradili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i on.

- Od 2012. godine zbog Briselskog dijaloga i svega što smo uradili, doneta je odluka posle potpisivanja da se otvore pregovori za članstvo Srbije u EU - naveo je Dačić.

On je dodao da je ironija da oni koji su sebe proglasili proevropskim, kada su bili na vlasti doveli do toga da EU stavi tačku na te političke opcije.

- Zašto? Zato što su procenili da lažu, obećavaju nešto, a ništa ne realizuju. Dakle, to nije nova proevropska opcija, to su stare snage, još jedan pokušaj DOS-a da se u jednom prepakovanom formatu predstavi na izborima - izjavio je Dačić.

Dodao je da bi oni trebalo da odgovore i na neka ključna pitanja u svom predizbornom programu.

- Šta ćemo sa pitanjem Kosova i Metohije, kakvi će biti bileteralni odnosi sa Rusijom i Kinom. Oni misle da će na takav način, kriminalizujući vlast, ocrneti jednog čoveka u svesti ljudi. Njihova taktika je uvrediti, a ne ubediti - i tu je ogromna razlika - naveo je Dačić.

On je prepričao i jedan susret sa liderom Liberalno demokratske partije (LDP) Čedomirom Jovanovićem.

- Kada smo mi bili opozicija i kada sam ga pitao da li su se za ovakvu demokratiju borili, on mi je rekao da se nisu borili za to, već za vlast. To je suština i ništa me ne iznenađuje - naveo je Dačić.

Osvrnuo se i na spekulacije o tome kako bi mogao da nakon izbora uđe u koaliciju sa opozicijom.

- Zašto bih ja išao u neke dogovore i da izađem iz Lige Šampiona da odem da se takmičim u nekom podsavezu. Nije tačno da SPS menja stranu, onaj ko se ne prilagođava - izumire kao dinosaurus - zaključio je Dačić.