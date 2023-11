Brnabić: Borimo se za pristojnu Srbiju, oni koji napadaju i decu neće pobediti

Poverenica SNS za Beograd Ana Brnabić poručila je danas da kontinuirani napadi na porodicu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji su, kako je ocenila, eskalirali u ovoj izbornoj kampanji, ne predstavljaju pristojnu Srbiju i da oni koji se pod plaštom borbe protiv nasilja obračunavaju i sa decom neće pobediti.

Brnabić je na predizbornom skupu u Pirotu navela da neće govoriti o digitalizaciji i o drugim pitanjima, jer bi to značilo da je u Srbiji sada sve normalno.

"Napadi na porodicu predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji su kontinuirani, ali koji su sada eskalirali u ovoj izbornoj kampanji na to da se napadaju direktno njegovi roditelji, da se napada i njegov šestogodišnji sin, to nije Srbija, to nije i nikada neće biti Srbija i ne mogu da pričam o digitalizaciji dok ne kažemo svima jasno da takva Srbija nikada neće pobediti", rekla je Brnabić.

Brnabić je dodala da je na predizborni skup došla i njema majka kako bi pružila podršku Vučićevoj porodici, zbog, kako je rekla, napada kojima su izloženi.

"Danas mi je posebno trema zato što je danas sa mnom i moja majka i ona je došla, došla, jer je želela da pruži podršku ne meni, već porodici Vučića. Da pruži podršku njegovim roditeljima, njegovoj deci i time da kažemo na porodicu ne možete, na porodicu vam nećemo dati", poručila je ona.

Istakla je da se 17. decembra neće glasati ni o platama ni penzijama, jer se podrazumeva da dok je na vlasti SNS sa koalicionim partnerima, one neće prestati da rastu, kao i da na izborima nije reč o putevima i zdravstvenim objektima, jer se, kako je rekla, zna koliko je aktuelna vlast uradila po tim pitanjima i da se glasa o pristojnoj Srbiji.

"Ali nije reč ni o platama i penzijima i nije ni o putevima, jer danas svi u Srbiji znaju da samo mi gradimo puteve i nije reč ni o mostovima ni o tunelima i nije ni o zdravstvenim ustanovama, zato što ljudu znaju da ih mi gradimo", rekla je Brnabić.

Dodala je da je 17. decembar datum kada će građani izaći da kažu "dosta je više" mrziteljima, nasilnicima i onima koji se pod plaštom borbe protiv nasilja najstrašnije obračunavaju sa decom od šest godina.

Brnabić je na predizbornom skupu koalicije okupljene oko izborne liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" poručila da to više neće moći da prođe i da se takve stvari u civilizovanom svetu ne rade.

"I zbog toga sa svim našim porodicama zajedno, svakog dana pričamo o tome da je danas ta borba značajno drugačija. Zato što su davno pređene crvene linije", ukazala je Brnabić.

"Oni su rekli, zloupotrebivši najstrašnije, najstrašnije tragedije našeg naroda od 3. i 4. maja ove godine da žele da sve stane. Mi kažemo, možda sve i treba da stane. Zbog dece i zarad dece. Možda. Samo jedna stvar, jedna emocija, jedna institucija ne sme da stane. A to je Srbija. Sve ostalo može da stane", poručila je Brnabić na predizbornom skupu SNS-a.