Vučević: Izbori 17. decembra su sudbinski, za opstanak Srbije

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević poručio je sa današnjeg predizbornog skupa liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane“ u Pirotu da su izbori 17. decembra sudbinski.

"Molim vas da toga dana ne upropastimo sve što smo uradili prethodnih godina i da razumete istorijsku odgovornost koju naša generacija ima, koju imamo prema budućim generacijama, naravno i prema sadašnjoj generaciji, da ovo jesu izbori, da su oni sudbinski izbori, ali suštinski izbor je veoma jasan i jednostavan", rekao je on.

Istakao je da je sa jedne strane lista, "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane", da su tu politika, rezultati, ljudi, ideje, energija i da je to lista koja nije stranačka, nije ni koaliciona, već je više od toga i ona je front, pokret - Srbija. "I sa druge strane imate bukvalno sve druge. Imate lažne Evropljane koji bi prvi dan uveli sankcije Rusima, priznali Kosovo, ušli u NATO alijansu. Imate lažne patriote koji bi se istog dana posle izbora ujedinili sa ovima prvima, koji bi sve ovo uradili. Imate neke možda treće, četvrte koji će da kažu da su blizu nama, ali suštinski ako budu mogli, će sa ovima koje sam malopre spomenuo", rekao je on.

Dodao je da postoji izbor između onih koji imaju politiku i onih koji ništa drugo ne nude osim mržnje, imaju prezir prema sopstvenom narodu, neodgovornost prema sopstvenoj državi i mržnju prema svakome ko misli drugačije od njih.

"Najočiglednije se to vidi ne samo na primeru odnosa prema Aleksandru Vučiću, nego i prema njegovoj porodici. To nikada do sada nismo videli. Taj nivo divljačke, nepristojne mržnje prema čoveku koji vodi državu, nego i prema njegovoj majci i njegovom ocu", istakao je Vučević.

Pozvao je prisutne da razgovaraju sa kumovima, prijateljima, poznanincima i objasne im da izbori nisu pitanje matematike nego života Srbije njene sudbine i sudbine svih nas.

"Ako budemo tako radili, 17. decembra imaćemo sjajne vesti da će Srbija reći ne mržnji, neradu, nepatriotizmu i da ne sme da stane zbog izgradnje puteva, bolnica, škola i da Srbija ne sme da stane zbog njenih građana. Nema odustajanja, predaje, umora dosade. Gore glave, olovke u ruke i 17. decembra zaokružite broj jedan", poručio je Vučević.