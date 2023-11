Milan Krkobabić, predsednik Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije — Solidarnost i pravda, rekao je da ljudi sa liste „Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane“ moraju da gledaju i šire i dalje.

Sa moje leve strane vidim naše najstarije. Njima dugujemo i zahvalnost i poštovanje. Čuli smo da penzije treba da prate plate, to je ono čuveno „Tri P“. 10 godina ranije ja sam to izrekao, a predsednik Vučić potvrdio i konačno na delu, u praksi, realizovao. Poštovani moji penzioneri, penzije su redovne, i sigurne, i prate plate. Ali, ima vas u ovoj sali koji nisu penzioneri, a nisu ni mladi. Imaju više od 65 godina i nikada neće biti penzioneri. Za njih se zalažemo da se uvede institut tzv. socijalne garantovane penzije, ne manje od 100 evra – poručio je Krkobabić na predizbornom skupu u Pirotu liste „Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane“ i dodao:

- I sada kada sam ulazio u ovu salu nekoliko gospođa me pitalo: „Krkobabiću, kada će to“, a ja im kažem „uskoro“. Ako me budu ponovo pitali ne mogu da im kažem „vrlo uskoro“. Rećiću im pošteno, kada se stekne politička volja u odluci Aleksandra Vučića i račun ministra finansija Siniše Malog da državna kasa to može da izdrži. Tada ćemo to i dobiti. Ja vam to obećavam i biću uporan.

Krkobabić je istakao da Srbija ne sme da stane i da je to sjajan slogan.

- A ja kažem i da neće stati zato što radimo intenzivno na preporodu sela, zato što formiramo zadruge, zato što naseljavamo prazne kuće. Zato što organizujemo prevoz i zato što bez srpskog sela nema Srbije. Živela srpska sela – poručio je Krkobabić i dodao:

- Naravno, moja poruka radnicima Srbije – Želimo da plate rastu, da se odmaknu od ove pomahnitale najezde cena. Želimo da minimalna cena rada sustigne potrošačku korpu. Zašto? Želimo da te zarade omogućavaju pristojan i dostojanstven život čoveka. Istovremeno, voleo bih, želeo bih, a možda se neki neće složiti, da radnici Srbije učestvuju i u upravljanju i u raspodeli dobiti, i u javnom i u privatnom sektoru. Ko radi mora i da zaradi.

Krkobabić je rekao da Srbija ne sme da stane ni zbog Srba u Bosni i Hercegovini, jer je Srbija garant Dejtonskog sporazuma.

- Srbija ne sme da stane ni zbog naših ljudi na Kosovu i Metohiji. Tu bijemo bitku. Ono što je dogovoreno, o njemu se ne dogovara. O onome što je odlučeno, ne odlučuje se. Mi čekamo da se to samo realizuje. I naravno, Srbija ne sme da stane ni zbog velikih stranih investicija. Ne sme da stane ni zbog investicionih poduhvata. Ali, ne sme da stane ni zbog deviznnih rezervi, ali i rezervi zlata… Srbija ne sme da stane zbog istine, to je veoma bitno. Istine o Srbiji, istine o nama. Jer, kažu ljudi, dok istina obuje obuću, laž prokrstari pola sveta. Pa prema tome Srbija ne sme da stane… Ja sam Milan Krkobabić i morate mi verovati na reč. Do 17. decembra povećaćemo broj obrtaja, prebacićemo u viši stepen prenosa, a 17. decembra bićemo u pobedničkoj brzini, jer Srbija ne sme da stane, a ja kažem i neće. Živela Srbija – poručio je Krkobabić na skupu u Pirotu na kome je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.