PALMA: SRBIJA U NOVU GODINU ULAZI SA NOVIM PREMIJEROM, A NJEGOVO IME JE IVICA DAČIC

Ono što će biti rezultat parlamentarnih izbora 17. decembra je taj da će Srbija dobiti novog premijera. U novu 2024. godinu Srbija ulazi sa novim premijerom, a njegovo ime je Ivica Dačić. Dacicu je inače rodjendan 1. januara i tada ćemo njemu čestitati rodjendan i funkciju predsednika Vlade Srbije. A to za Srbiju znači još veću stabilnost, sigurnist, mir i bolju budućnost, rekao je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Markovic Palma na predizbornom skupu u hali sportova u Vranju.

- Srbiju će voditi dobitna kombinacija, a to je Aleksandar Vučić predsednik Srbije i Ivica Dačić predsednik Vlade Srbije. To je kao da u istom timu igraju Ronaldo i Mesi. Koalicija SPS - Jedinstvena Srbija - Zeleni Srbije je tim domaćina, nas politički program su naši rezultati. Mi ne pogadjamo ni stative ni precke, mi dajemo golove i zato će Ivica Dačić biti novi premijer Srbije. Ne zato što on ili ja to želimo, već zato sto to žele gradjani Srbije i zato što Ivica Dacic ima veliku popularnost i u medjunarodnoj zajednici. I Srbija i svet su za Ivicu Dacica - rekao je on potom.

