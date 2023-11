RASIM LJAJIĆ, LIDER SDPS: Za dva minuta smo se dogovorili o učešću na listi "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane"

Jedini uslov koji me zanima je da nastavimo s infrastrukturnim razvojem zemlje, ekonomskim oporavkom, socijalnom sigurnošću i poboljšanjem životnog standarda ljudi.

Dogovor sa Srpskom naprednom strankom o zajedničkom učešću na listi "Aleksandra Vučić - Srbija ne sme da stane" postigli smo za dva minuta, otkrio je u intervjuu za Kurir lider Socijaldemokratske partije Srbije (SDPS) Rasim Ljajić i naglasio da je dosadašnja korektna saradnja uticala na to da se dogovor postigne nikad brže.

Kako kaže, međusobno poverenje je mnogo važnije od bilo kakvih procenata ili kvota.

- Sa druge strane, imamo i činjenicu da se opozicija udružuje u kolone i koalicije, pa je logično da i mi nastavimo saradnju u okviru istog političkog bloka.

Da li ste imali neke uslove za saradnju?

- Ako hoćete da ne dođe do dogovora, onda uvek možete da postavljate uslove ili tražite razlog da ti razgovori ne uspeju. Jedini uslov koji me zanima, a za koji verujem da se podrazumeva, je da nastavimo s infrastrukturnim razvojem zemlje, ekonomskim oporavkom, socijalnom sigurnošću i poboljšanjem životnog standarda ljudi. To je zapravo jedina mera uspešnosti svake politike.

U odlazećoj vladi niste imali ministarsku funkciju. Da li posle ovih izbora nameravate da se vratite u izvršnu vlast i na kom mestu bismo mogli da vas vidimo?

- Jedino o čemu razmišljam u ovom trenutku je dobar rezultat, odnosno pobeda na izborima, jer sve drugo bi bilo „spremanje ražnja dok je zec u šumi". Tek od 18. decembra možemo da pričamo o ministarskim mestima i mom učešću u vladi. Međutim, svojim izostajanjem iz vlade u dva navrata već sam dokazao da mi je pozicija stranke preča od lične pozicije, a svim kritičarima koji su me optuživali da sam večiti ministar dao sam najbolji mogući odgovor tim činom.

Ova predizborna kampanja počela je prilično prljavo. Kako gledate na to? Da li se sećate da je ikada bilo ovako, da se napadaju i porodice i deca političkih protivnika?

- Plašim se da je takvom vrstom kampanje, u kojoj ni članovi porodice nisu pošteđeni, pređena crvena linija. Ni dosad kampanje u Srbiji nisu bile "čaj od nane", ali mi se čini da je ovo postalo prilična žabokrečina. A u takvoj vodi niko ne može da ostane čist. I sam sam žrtva takve kampanje, jer ponovo plasiraju lako dokazivu i utvrđenu laž da je u automobilu prilikom nesreće koju sam doživeo nađeno dva miliona evra. Bez obzira na to što sam obelodanio policijski zapisnik i što postoje živi svedoci koji su me našli nakon udesa, ništa to nije dovoljno da takva kampanja prestane.

Opozicija se uzda u pobedu u Beogradu, a tu se bez problema udružuju i proevropske stranke, ali i desnica. Smatrate li da imaju realnu šansu da pobede u Beogradu?

- Ako se broje lajkovi i objave na društvenim mrežama, verovatno su oni favoriti. Oni optužuju SDPS da smo kao levičarska stranka u koaliciji sa SNS, kao partijom koja je na desnom spektru, a oni bi da udruže sve od krajnje levice do krajnje desnice da bi došli do matematičke većine. I nema dileme da će to i uraditi, ako im rezultati izbora to omoguće. Problem za takvu vrstu računice je taj što će građani, a ne matematika, 17. decembra praviti većinu.

Pojedini političari iz opozicije već prete ulicom posle izbora... Treba li građani da strepe od takvog scenarija?

- Iskreno, ne bi me iznenadio takav scenario, naročito ako naša pobeda bude izražena nekom manjom razlikom. Zato je važno da naša pobeda bude i čista, uverljiva i po svakom osnovu neupitna.

Vaša stranka je u prethodnom mandatu vodila sektor turizma i omladine. Koliko je ministar Memić uspeo za ovaj period da napravi rezultate?

- Po svim pokazateljima, ovo će biti rekordna turistička godina i sigurno da je to rezultat rada i ministarstva i čitave turističke privrede. Verujem da će to i u narednim godinama otvoriti prostor i za nove investicije u turizmu, jer kad država prva počne da ulaže, za njom ide i privatni sektor.

O Kosovu Najvažnije da sačuvamo mir i stabilnost

Država nije u zavidnoj situaciji, počev od situacije s Kosovom i dijaloga koji je zapao u ćorsokak, pa preko činjenice da je globalna situacija zabrinjavajuća, imajući u vidu sukobe u Ukrajini i izraelsko-palestinski rat. Kako je sada najpametnije postaviti se?

- Najvažniji interes u ovom trenutku je da očuvamo i mir i stabilnost u uslovima globalnih turbulencija. Decenijama očekujemo da se Balkan evropeizira, a sada gledamo pred očima kako se Evropa, pa i svet balkanizuju. Samo očekujemo gde će se pojaviti novo ratno žarište. Mi treba da se ponašamo u skladu s našim realnim mogućnostima. Često pogrešno zaključujemo da se ceo svet budi s mišlju šta se radi u Srbiji. Nažalost, ili na sreću, nismo toliko značajni. Treba da gledamo u svoje dvorište, da uređujemo svoju kuću, da državne institucije jačaju, da osnažujemo ekonomiju i gradimo društvo na demokratskim vrednostima. Emocije nikada nisu bile dobar saveznik u politici i treba da ih ostavimo po strani.

Saradnja s Kinom Ne smemo da se oslanjamo ni na jednu zemlju pojedinačno

Koliki značaj, po pitanju Kosova, može za Srbiju da ima jačanje odnosa sa Kinom? Možemo li da očekujemo još neku vrstu pomoći od te zemlje osim glasa u Savetu bezbednosti UN?

- Ne smemo da se oslanjamo ni na jednu zemlju pojedinačno, posebno u multipolarnom svetu koji se ponovo rađa. Moramo da jačamo našu međunarodnu poziciju i da tražimo modele saradnje i s onima s kojima se politički ne slažemo oko pojedinih pitanja. Sve do slučaja Banjska naša pozicija po pitanju Kosova je bila značajno bolja nego pre pet ili 10 godina. To znači da se jednom promišljenom politikom i diplomatijom može uticati i na one čiji je glas važan kada je na dnevnom redu rešavanje kosovskog pitanja. Inaćenje i durenje neće nam pomoći ni u ovom, ni u sličnim slučajevima.

Autor: