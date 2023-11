'ŽELIM DA BUDEM PREDSEDNIK KOJI MOŽE DA RADI ZA NAROD, TO JE JEDINO ŠTO ME ZANIMA' Objavljen snimak Vučićevog govora iz Smedereva (VIDEO)

Predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" održan je danas u Smederevu, a okupljenim građanima su se obratili Aleksandar Vučić, kao i predsednik SNS Miloš Vučević.

Na Instagram stranici Srpske napredne stranke objavljen je video snimak obraćanja Aleksandra Vučića sa današnjeg predizbornog skupa.

"Živeli smo i radili za ovu državu prethodnih 11 godina, borili se svaki dan za naš narod, ma gde da živi. Želim da budem predsednik koji može da radi za narod, to je jedino što me zanima. Do pobede za Srbiju našu, Srbija ne sme da stane!", objavljeno je na Instagram profilu Srpske napredne stranke.



Podsetimo, danas je u Smederevu održan predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane".

