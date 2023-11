Sanja Draško, SNS Novi Sad: Opozicija svesno provocira incidente, a onda izmišlja i laže

Danas je u Budisavi održana sedma po redu manifestacija „Zabijačka“ u organizaciji Mesne zajednice. Skup i ne bi privukao toliku pažnju, da na njemu nije izbio incident, između pristalica mikrostranke koju predvodi Janko Veselinović, kao deo Đilasove koalicije, i aktivista Srpske napredne stranke.

Janko Veselinović na svom X profilu, brzo je podelio svoju tvrdnju da je napadnut. Predstavnici Srpske napredne stranke, danas su hitno održali konferenciju za novinare na kojoj je predsednica odborničke grupe Sanja Draško pokazala i dokaze, koji potvrđuju da su zapravo napadnuti i povređeni njihovi aktivisti.

-Danas smo u Budisavi imali naš skup, koji organizujemo već sedam godina za redom. To je najavljen događaj koji je otvoren za sve građane, dakle otvoren je i za Janka Veselinovića. Iako nema nijednog člana u Budisavi, on je došao, i pošto mu naravno niko ne prilazi, on je odlučio da svesno isprovocira, da napravi incident. Pošto je svesno došao među naše, i želeo da napravi incident, kažu komšije, da je prvi pljunuo našeg čoveka. Jedan od naših ljudi je i povređen – imamo i izveštaj bolnički.

Đilasovi nasilnici i siledžije vređaju naše komšije, i trude se jako da sprovedu njihovu politiku straha i zastrašivanja.

Srpska napredna stranka će uvek, u svakom momentu, na svakom koraku biti uz naše komšije i boriti se za pristojnu Srbiju – kazala je Draško na konferenciji za novinare.

Autor: