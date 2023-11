Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama i komentariše najaktuelnije teme.

O licemerju srpske javnosti da se osvedočeni nasilnici predstavljaju kao borci protiv nasilja i drugim aktuelnim temama govore premijerka Ana Brnabić i Saša Borojević - predsednik udruženja ''Porodični alarm''.

TEMA BROJ JEDAN

Premijerka Srbije Ana Brnabić, istakla je da je ono, što je njoj odvuklo pažnju u njihovom proglasu, je to, što su optužili sve građane Srbije, nazivajući ih zverima.

- Do juče smo bili samo sendvičari, a sada su samo dalje produžili. Danas sam pričala sa ljudima u Kaluđerici i Leštanu, i onda su naši ljudi dodavali da smo i krezubi, neuki, neobrazovani. Sada, kako to ide u kampanjama, ta njihova elita, pristojna Srbija... Za nih su svi zveri, i zverinjak. Kampanja je počela tako što su se napadi na Vučića i njegovu porodicu proširili i dostigli razmere koje u nijednoj zemlji nikada nisu viđeni. Dišli su do toga da najmučnije vređaju majku predsednika - rekla je Brnabić.

Kako je dodala, vraćanje slike Paje Jovanovića, i vređanje opozicije jer je to urađeno je još jedan dokaz kakvi su oni. Oni su mogli da je kupe za sebe, ali ne i da je vrate Srbiji, dodala je.

- Juče sam bila sa našima u Voždovcu, i kažu, znate, ovi što su sa Đilasom i Mikom krali, ukrali su ime stranke u kafani Estrada u Šapcu. Kažu, vole da se skupe ispred bioskopa Voždovac da kukaju, a oni su ga zatvorili. Sve su rasprodali, a nama pričaju o slici Paje Jovanovića. Mnoge druge smo vratili u Narodni muzej, a neke u Savremeni muzej. Ti koji pričaju da smo mi zveri, neka im je na čast. Ja kad kažem mi, ja sebe smatram narodom, ne smatram sebe elitom. Ja se ne ponosim što sam iz Beograda, moja majka je iz Babušnice, otac mi je bio iz Užica. Ja sam ta prva generacija, nisam neo koleno. Ima mesta u Srbiji koja volim više id Beograda, ja sam obučan član ovog društva - dodala je Brnabić, navodeći da će pristojan narod njima odgovoriti 17. decembra.

- Moja majka je bila na mitingu u Pirotu, da bi pružila podršku majki predsednika Srbije, a onda i celoj porodici - napomenula je Brnabić.

Brnabić je potom dodala, da je nasilnik Dragan Bjelogrlić koji je udario Gagu Antonijevića, danas otišao u Hrvatsku gde je na njihovoj televiziji govorio da je Srbija zverinjak, čime su se i oni direktno uključili u kampanju u Srbiji.

- Odete u tu zemlju koja nije zverinjak, a ja kažem da nije... Tamo je sve civilizovano, mnogo je lepo, i to je mesto iz koga ćete vi vašu zemlju i narod da nazivate zverinjakom. Nisu nasilnici oni koji biju, prete vešalima, vređaju porodicu, jedni druge psuju u skupštini. Tu mislim na Aleksića koji psuje Tepić koja je sela na neko mesto na poslaničkoj klupi, pa se ona žali kako nije fer jer je psovao. Pa se ljube - rekla je premijerka.

Saša Borojević - predsednik udruženja ''Porodični alarm'' kaže da se danas oseća kao korisni idiot, koji je ranije rušio Slobodana Miloševića, a kog danas treba da slavi.

- Napad na porodice, na majke, na decu se nisu dešavali 1999. godine, postojalo je pravilo da se porodica nikada ne dira. Izgubili smo temelje pristojnog ponašanja. Danas vidimo ubijanje porodica, dece... Ako verujemo u Boga, vređanje bilo čije majke je vređanje majke Božije. Nama je najugroženija porodica, raspadaju se, imamo veliki broj razvedenih, imamo samo milion ipo porodica... Tendencija svega ovoga, koliko god neko govorio, zaustavila se u nekoliko poslednjih godina, i ne samo ovo - priča Borojević, pa dodaje:

- Oni puštaju serijal "Deca zla" koja ponižava Srbe iz Republike Srpske, koja opravdava genocid u Srebrenici, i strašno je što to prave Srbi. Neko je silovao muslimanku u Bijeljini, ona se porodila u Beogradu... Šta je problematika? Mi konstantno imamo kao slučajno, na volšeban način se pojavljuje ovaj serijal, i to na televizijama koje ne brane porodice - dodao je potom Borojević.

Ja sam svima poslao poruku da podrže borbu protiv nasilja u školama, a jedini ko je imao vremena je da me sasluša, jeste premijerka Srbije.

- Oni koji se bore za boljitak, ne daju nikakve predloge. Dajte mi ljudi kako, dajte savet. Nema jasnog, konkretnog i precizno - naveo je potom.

Posebno sa osetljiv na Hrvatsku jer je moja porodica odatle, i znamo šta se dešava, a zajednička stvar u tome je, da čujete premijerku jedne zemlje, koja otvoreno govori o svemu, za razliku od mene koji sam apolitičan, objasnio je Borojević, pa dodao da ne čuje nijednu političku stranu koja je pokrenula teme o kojima je govorila premijerka.

- Finansijski tok novca dolazi iz zemalja onima koji taj novac koriste za propagandu ovde. Vi odete na portal iz Rijeke, platite im oko 1.500 evra, da objavi neku informaciju. Sa tog portala prenosi portal iz Bijeljine, pa se ovde citira na mrežama. Vi ne možete da nađete lanac, kada hoćete da tužite, jer nemaju vlasnika i osnivača. To dolazi iz EU gde se Hrvatska nalazi, a da ne pričam o zemljama koje nisu u EU - navodi Borojević.

Botojević kaže da će mu sve biti jasnije, kada iznese neke molbe i inicijative, i biće mu drago kada bude deo zverinjaka.

- Ja od maja govorim o inicijativi koja je imala nekoliko tačaka. Moja molba na kolenima, je da s eprihvati inicijativa u bar 80 odsto, da se spreče bilo kakva nasilja u školama. Vidite, premijerka je sada, nebežeći od svega rekla da se tragedija dogodila, niko je ne krije, a oni je zloupotrebljavaju. Inicijativa koju smo napravili može da opredeli stvari koje smo predložili... - naveo je Borojević.

