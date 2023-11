GIK: Glasački listići za beogradske izbore bele boje, zbirna lista do 1. decembra

Gradska izborna komisija (GIK) donela je odluku da glasački listići za izbore u Beogradu budu bele boje sa zaštićenim vodenim žigom po celoj površini, a krajnji rok za predaju lista biće isti kao i za parlamentarne izbore, a to je 26. novembar.

Prema Rokovniku koji je usvojio GIK, liste se mogu povući ili kandidati izostaviti sa proglašene liste do dana utvrđivanja zbirne izborne liste, odnosno do 1. decembra.

GIK posle predaje izborne liste rešenje o njenom proglašenju treba da donese u roku od 48 časova.

Utvrđivanje i objavljivanje zbirne izborne liste u Službenom glasniku mora se obaviti do 1. decembra.

Rok za donošenje rešenja o zaključenju biračkog spiska i utvrđivanje ukupnog broja birača je 1. decembar, za dostavljanje rešenja o zaključenju biračkog spiska je 2. decembar, nakon čega se on objavljuje u Službenom glasniku grada Beograda.

Građani imaju rok do zaključenja biračkog spiska, odnosno 1. decembra, da podnesu zahtev upravama gradskih opština za upis u birački spisak, odnosno promenu u biračkom spisku.

Zahtev za upis u birački spisak, odnosno promenu u biračkom spisku Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave može se podneti od 2. do 13. decembra u ponoć, a Ministarstvo izmene mora poslati RIK-u do 14. decembra u ponoć nakon čega će u "Službenom glasniku grada Beograda" biti objavljen konačni broj birača u Beogradu na svakom biračkom mestu.

Odluka o utvrđivanju broja glasačkih listića koji se štampa mora biti doneta u roku od 24 časa od donošenja odluke o objavljivanju ukupnog broja birača.

U odluci o utvrđivanju izgleda i boje glasačkog listića se navodi da će se tekst glasačkog listića i kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije štampati na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom, dok će glasački listići na izborima za odbornike Skupštine grada Beograda biti bele boje.

Kontrolni list za proveru ispravnosti glasačke kutije štampaće se na papiru rezedo boje zaštićenim vodenim žigom po celoj površini.

Pozivi za glasanje moraju se dostaviti građanima najkasnije do 11. decembra.

Podnošenje prijava za posmatranje izbora za domaće posmatrače otvoreno je do 9. decembra, a za strane posmatrače do 6. decembra.

Beogradski izbori sprovšće se na istim biračkim mestima i po istim pravilima kao i parlamentarni.

To znači da će biračka mesta biti otvorena 17. decembra od 7:00 do 20:00 časova, a da predizborna tišina počinje da teče 14. decembra u ponoć i traje do zatvaranja biračkih mesta.