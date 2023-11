NIKOLIĆ: ALEKSIĆU NIJE STALO NI DO POLJOPRIVREDE, NI DO RAZVOJA NAŠE ZEMLJE

Ivana Nikolić, član Predsedništva Srpske napredne stranke, rekla je da lažov i ponavljač Miroslav Aleksić poziva poljoprivrednike da svoj bunt i gnev pokažu na izborima 17. decembra.

- Naravno, neka još jednom pokažu građani Trstenika kako ih je ovaj ponavljač opljačkao, kako je preko firme svog tasta izvlačio novac iz budžeta, dok je bio predsednik opštine. Neka pokaže prihode organizacije koju je sa svojim tastom formirao, koja se zvala "Fond za unapređenje resursa građana", i koja je od 2008. do 2012. godine prihodovala 685.000 evra - kazala je Nikolić i upitala:

- Zašto ovaj padavičar i jediničar ne kaže poljoprivrednicima kako su super subvencije i podsticaji države kada on uzima za sebe? Što ne kaže da je zahvaljujući subvencijama koje su ova Vlada i predsednik Vučić obezbedili on kupio traktor, kad se već hvali da je poljoprivrednik?

Prema njenim rečima, besramniku, lopovu i dokazanom lažovu, koji ne može ni jedan mandat da sastavi u jednoj stranci (sigurno zbog ideologije) nije stalo ni do poljoprivrede, ni do životnog standarda građana Srbije, niti do razvoja naše zemlje.

- Sva politika ovog nepismenog zgubidana svodi se na manipulacije, lopovluk, prevare i laži - rekla je ona i dodala:

- Na jeftin način pokušava da izmanipuliše građanima, a šta je takvim bednicima strano, kada su tragediju i stradalu decu zloupotrebili. Građani Srbije veruju politici predsednika Vučića, jer, pre svega, čuva mir, štiti našu državu, bori se za veće plate, veće penzije, unapređuje zdravstveni sistem, bori se za nove investicije, nova radna mesta, više puteva i pruga, a što se tiče poljoprivrede, za 2024. godinu je opredeljen rekordan iznos sredstava. Koliko god se trudili da oslabe našu zemlju, koliko god se trudili da nanesu štetu našem narodu, Srbija se razvija, raste i ide napred. Srbija ne sme stane! I neće stati, zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću!