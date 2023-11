Pilja: Janko Veselinović poziva na nasilje!

Biljana Pantić Pilja, članica Predsedništva SNS, kaže da Janko Veselinović pokušava da sebi da na značaju tako što optužuje da ga je neko, negde, nekada napao.

- Valjda se nada da će gazda Đilas da odreši kesu ako se on malo više eksponira. Radi istine, Janko Veselinović je čovek koji je promenio ne zna se koliko partija i pokreta, ali to je valjda jedan od uslova da dođete na Đilasov platni spisak. Novosađani pamte Janka Veselinovića kao direktora Novosadske Toplane, kada je ovo preduzeće ostavio u dugovima a stanare više od 60 zgrada bez grejanja po najvećoj zimi. Toliko je bio nesposoban, da su ga njegovi naterali da se skloni i podnese ostavku da ga ne bi smenjivali. U to vreme, bio je udarna pesnica Bori Soluncu, osuđenom kriminalcu i nasilniku. To je ekipa koju Novosađani dobro pamte jer su opustošili Novi Sad dok su bili na vlasti - ističe Pilja, i dodaje:

- Sramota je da čovek, zarad malo popularnosti i milosti svoga gazde Dragana Đilasa, na ovakav način poziva na nasilje i isto sprovodi. Jasno je svima da su predstavnici opozicije spremni na sve. Na fizičke napade na političke protivnike. Na pretnje porodici i deci predsednika Aleksandra Vučića. Ne biraju sredstva da bi došli na vlast i otvoreno pozivaju na nasilje i prete, jer znaju da će ubedljivo izgubiti na izborima. I ne vrede sve njihove pretnje i napadi, 17. decembra ćemo ih ubedljivo pobediti, jer građani Srbije biraju politiku budućnosti, građani biraju Aleksandra Vučića jer Srbija ne sme da stane! - zaključuje Pilja.

