Predstavnici liste "ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane" Nevena Đurić i Mihailo Jovanović razgovarali su sa mladima o razvoju IT sektora u Srbiji i, tom prilikom, naglasili da je Srbija uspela, zahvaljujući razumevanju i podršci predsednika Vučića, da svoj IT sektor razvije i unapredi, i podsetili da je upravo Aleksandar Vučić 2016. godine formirao Savet za IT.

- Danas najveći broj novih radnih mesta je baš iz ovog sektora. Odgovornom politikom uspeli smo da smanjimo stopu nezaposlenosti sa neverovatnih 25,9 odsto, koliko je bila 2012. godine, na 9,2 osto, koliko je danas - rekao je Jovanović.

Mladi su budućnost. Zato je posebna pažnja posvećena upravo mladima.

- Do 2012. godine naša država nije imala nijedan Naučno tehnološki park, danas ih ima četiri, u njima posluje čak 311 kompanija - navela je Đurić.

Za nova radna mesta, za nove investicije na predstojećim izborima jedinstveno i složno za listu "ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane".