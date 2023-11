Vesić u selu Suvojnica: Izgradićemo kanalizaciju oko Vlasinskog jezera

Član Predsedništva Srpske napredne stranke i ministar saobraćaja, gradjevinarstva i infrastrukture Goran Vesić posetio je danas selo Suvojnica u opštini Surdulica gde je u razgovoru sa meštanima najavio nove projekte u toj opštini među kojima i izgradnju kanalizacije oko Vlasinskog jezera.

Vesić je rekao da je Suvojnica primer šta znači kada država pomaže razvoj lokalnih zajednica i između ostalog naveo da je meštanima tog sela, rekonstrukcijom puta Gramađe – Dekutince – Suvojnica, put prema Vranju skraćen za skoro deset kilometara.

- Ovde smo uradili igralište, sada ćemo početi asflatiranje, pomogli smo izgradnju crkve i na taj način pokazujemo koliko nam je važno da se svaka lokalna zajednica razvija - rekao je Vesić.

Kada je u pitanju Surdulica, najavio je izgradnju kanalizacije oko Vlasinskog jezera što je, kako je rekao, veoma važno jer je to jezero ne samo izvor vodosnabdevanja za dve opštine već i turistički potencijal.

- Izgradnjom prstena kanalizacije oko jezera konačno će Vlasinsko jezero moći da postane pravi turistički potencijal. Aktiviranjem tog jezera čitav ovaj kraj dobija na značaju i ljudi će moći bolje da žive, moći ćemo da razvijamo male lokalne biznise i tako se razvija svaki deo Srbije - rekao je Vesić.

On je građanke i građane Suvojnice pozvao da na predstojećim izborima glasaju za listu “Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ jer, kako je istakao, glas za tu listu znači glas za razvoj Srbije.

- Glas da nastavimo da radimo projekte kao što je put Gramađe – Dekutince – Suvojnica i novi projekti koje ćemo raditi jer to znači da će se Srbija razvijati. Aleksandar Vučić vodi računa o svakom naseljenom mestu Srbije, ne samo o izgradnji autoputeva i brzih saobraćajnica već da svako mesto postane bolje mesto za život i zato pozivam sve da 17. decembra izađu na izbore jer masovna podrška listi ‘Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane’ znači glas za razvoj Srbije - podvukao je Vesić.

Meštanka Suvojnice Valentina Mitić zahvalila je ministru Vesiću na poseti, navodeći da ne pamti da je neko od ministara do sada posetio to selo.

- Zahvaljujem na izgradnji deonice puta od Dekutinca do Suvojnice, a pre toga je rađen put i do Surdulice. To je od velikog značaja ne samo za nas već i za meštane Surdulice jer povezuje Surdulicu sa Vranjem, a osim toga veoma je važno da se uradi i kanalizacioni prsten oko Vlasinskog jezera jer je to jezero naše prirodno bogatstvo - rekla je Mitić.