NIKOLIĆ: Okupila se Đilasova posluga večeras u Nišu da nam, kako kažu “zvanično”, saopšte kako će Srbija propasti ukoliko se opet budu pitali

Milica Nikolić, član Predsedništva Srpske napredne stranke istakla je da se okupila se Đilasova posluga večeras u Nišu da nam, kako kažu “zvanično”, saopšte kako će Srbija propasti ukoliko se opet budu pitali. Najgori ološ, a sav iz bivšeg režima, otišao je u Niš, koji su možda i najviše oglodali dok su bili na vlasti, ponosno ističući “što južnije, to tužnije”. I bez trunke srama, poručuju da će to raditi opet.

- Svi do jednog pod smernicom Dragana Đilasa, a za njegov račun! - rekla je ona, pa dodala:

Kako kaže, do sada su, valjda nezvanično, zloupotrebljavali mrtvu decu, pretili i vređali porodicu predsednika Vučića. A od večeras, kažu da će to isto da rade “zvanično”. Pa do te mere da navode kako je Vučić kriv i zbog malignih bolesti, kako samo ljudi u Srbiji obolevaju, a u drugim zemljama ne.

Znaju Nišlije da je, za razliku od ovih koji su katančili, predsednik Vučić otvorio 10 novih fabrika u Nišu. Kao niko, nikada ranije!

Deset fabrika u kojima ljudi rade i zahvaljujući kojima prehranjuju svoje porodice.

I ne mogu se ljudi prevariti, ni u Nišu ni u drugim delovima Srbije, ni danas, a ni 17. decembra. Moramo da nastavimo sa otvaranjem fabrika, sa ulaganjem u putnu infrastrukturu, železnicu, jer ni Niš, a ni Srbija, zbog lopova i prevaranata, ne sme da stane! - zaključuje se u saopštenju.

Autor: