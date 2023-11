ĐURIĆ: TAJKUNSKO - LOPOVSKA EKIPA ŽELI DA SE DOČEPA KASE

Nevena Đurić, potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke kaže da dežurni srbomrsci i samozvani "borci protiv nasilja" okupili su se u Nišu da u još samo jednom u nizu bednom pokušaju plasiraju svoje plitke, providne besmislice i bezbroj laži.

- Tajkunsko - lopovska ekipa u sastavu: najmlađi Đilasov potrčko Pavle Grbović, Aleksandar Jovanović Ćuta zvani Vinjak, Srđan Milivojević Primerak, secikesa iz Trstenika Miroslav Aleksić i Radomir Lazović koji je tu samo nekim nesrećnim slučajem zalutao pokušali su da se večeras međusobno takmiče u tome - ko će više i odvratnije slagati! - navela je Đurić, pa dodala:

To su oni za koje su Srbi genocidan narod, oni koji su u svakom trenutku spremni da pljunu i udare po srpskom narodu, oni koji su pozivali na ubistvo Aleksandra Vučića i članova njegove porodice, oni koji su ojadili sve čega su se dohvatili dok su vedrili i oblačili Srbijom, oni koji su sinonim za pljačkanje i otimanje od usta naših građana, oni koji su osvedočene siledžije i nasilnici - svi do jednog, bez izuzetka, a sve sa tajkunom na čelu kolone! Sve to uz odsustvo bilo kakvog plana, programa, politike i ideologije, ali ih sve ujedinjuje mržnja prema Aleksandru Vučiću, naklonost stranih ambasada i želja da se dočepaju opštinskih, gradskih i državne kase. To su ti lažni Evropejci koji bi već prvog dana uveli sankcije Ruskoj Federaciji, priznali tzv. Nezavisno Kosovo, ušli u Nato i sve naše vitalne - državne i nacionalne interese stavili po strani brinući samo i jedino o sebi i sopstvenim interesima - kaže Đurić.

Takvi bi da - život u Srbiji spreče i zaustave!

- Narodna volja će osigurati da se našom državom i dalje bave ljudi koji je vole, kojima je do Srbije stalo, i koji su u stanju da naprave rezultate i da život u našoj zemlji učine još boljim. Na jednoj strani je život i budućnost koju nudi izborna lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane," a ovo drugo, ništavilo i destrukciju, naš narod je davno prezreo - zaključuje ona.

