Vesić: Narod će odlučiti ko će voditi Srbiju, ne ambasadori i tajkuni

Srbija je danas slobodna i nezavisna zemlja i o tome ko će da bude vlast u našoj državi odlučuju samo građanke i gradjani, a ne ambasadori i tajkuni, izjavio je danas član Predsedništva SNS Goran Vesić i pozvao sve da na izborima 17. decembra glasaju za listu "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" jer je to, kako je rekao, glas za razvoj i da naša zemlja ostane politicki slobodna i nezavisna.

Vesić je rekao da svi koji se kandiduju na ovim izborima, izuzev predsednika Srbije Aleksandra Vučića, imaju svoje sponzore na istoku i zapadu ili tajkune, dok lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" ima samo građanke i građane Srbije koji podržavaju Vučićevu politiku.

"Glas naroda odlučuje ko će da vodi Srbiju. Ne vraćajmo se u prošlost kada su ambasadori u kafanama pravili vladu. Pobeda Aleksandra Vučića garantuje da će u Srbiji da vlada narod. Pobeda Aleksandra Vučića garantuje da Srbija neće ući u rat, da će u ovim teškim vremenima sačuvati mir, nastaviti da se razvija i ostati politički slobodna i nezavisna zemlja, što je jako teško u današnje vreme", rekao je Vesić koji je danas prisustvovao obeležavanju 125. godina lovačkog udruženja "Golub" u Velikom Gradištu.

Govoreći o investicijama u toj opštini, Vesić je rekao da će već do kraja 2025. godine građani koji tu žive biti povezani brzom saobraćajnicom do autoputa Beograd-Niš, a samim tim i do Beograda dokle će se, kako je rekao, stizati za oko sat vremena.

"To znači razvoj turizma, lokalnih biznisa i nove investicije. Gde god smo izgradili put, autoput, brzu saobraćajnicu ili brzu prugu to znači nove investicije", rekao je Vesić i dodao da nove investicije znače više radnih mesta, a samim tim i bolji životni standard.

Naveo je da su pokrenuti pregovori sa Vladom Rumunije oko izgradnje mosta preko Dunava i da će u narednih šest meseci naši i rumunski stručnjaci odlučiti da li će taj most biti kod Velikog Gradišta ili Golupca, ali da će svakako biti u tom kraju što će, dodao je, omogućiti dolazak većeg broja ljudi iz Rumunije i da naši ljudi odlaze tamo, kao i povećanje turističkih potencijala.

"Tvrđave koje smo rekonstruisali će takođe biti mnogo posećenije i tako izgleda kada se međusobno povezujemo i kada se Srbija razvija", rekao je Vesić.

Podsetio da je Šabac već povezan sa autoputem ove godine i najavio da će do kraja novembra Kruševac biti povezan na autoput, a da će do kraja sledeće godine na mrežu naših autoputeva biti povezani Trstenik, Vrnjačka Banja , Kraljevo, Loznica i Požarevac.

"Tako ćemo povezivati svaki deo naše zemlje. To je Srbija koja se razvija i koja ne sme da stane", rekao je Vesić.

Zato je, istakao je, 17. decembar najznačajniji dan u našoj novijoj istoriji jer, kako je rekao, tog dana odlučujemo da li će se nastaviti sa razvojem Srbije ili će Srbija stati i vratiti se u prošlost.

"Svi iz opozicije su se ujedinili protiv Vučića i liste SNS. Svi će napraviti koaliciju u roku od pet minuta ako budu imali šansu, i oni levo i oni desno. Svi će na zahtev Dragana Šolaka i Dragana Đilasa za pet minuta priznati Kosovo, uvesti sankcije Rusiji i uvesti zemlju na NATO pakt", rekao je Vesić i istakao da je jedina garancija da Srbija nastavi da se razvija ubedljiva pobeda liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane".

Vesić je rekao da se danas u Srbiji ne živi dovoljno dobro i da uvek može bolje, ali da se živi bolje nego 2012. godine i da je to suština svake politike - da se danas živi bolje nego juče, a da se sutra živi bolje nego danas.

Naveo je da će do 2027. godine prosečna plata u Srbiji biti 1.400 evra , a prosečna penzija 650 evra i dodao da će to biti ostvareno samo ako pobedi lista Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane.