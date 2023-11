Krkobabić: Garantovati socijalnu penziju i za one koji ne ispunjavaju uslove

Predsednik Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda - PUPS Milan Krkobabić izjavio je danas da će insistirati na socijalnoj politici koja će jednokratna davanja penzionerima sistematično urediti i da se tačno zna kome i u kojim periodima se ta sredstva daju, a intenzivno će, kako kaže, raditi i na tome da se realizuje "socijalna garantovana penzija".

Navodeći da će uskoro biti isplaćeno po 20.000 dinara penzionerima, Krkobabić je u intervjuu za Tanjug rekao da ta jednokratna davanja treba urediti sistematično i to utemeljiti kao institut nove socijalne politike.

- Treba definisati tačno kome, kako i u kojim periodima isplatiti. To je ona tzv. 13. penzija. Posebno ističem institut, i smatram da je to nešto na čemu ću intenzivno raditi, a ako uspem to da realizujem, smatraću to svojim velikim doprinosom, a to je tzv. socijalna garantovana penzija ne manja od 100 evra u ovom momentu. To je institut socijalne politike namenjen muškarcima i ženama koji su stariji od 65 godina, a nikad neće otići u penziju, jer ne ispunjavaju one uslove - rekao je Krkobabić.

Naveo je i da taj iznos "koriguje" da bude veći, i to ne zbog izborne kampanje već zato što su, kaže, i neke zemlje u okruženju podigle taj iznos na 150 evra.

- To je naš civilizacijski iskorak i posebno se tiče poboljšanja kvaliteta života na selu. Tu su žene dominantne i na tome ćemo posebno insistirati - rekao je Krkobabić. Na pitanje ko je prosečan glasač PUPS-a i da li su to i dalje penzioneri, Krkobabić kaže da jesu i podseća da je ključni stav te stranke - penzije prate plate (3P).

- Definisao sam ga unazad tri-četiri godine možda i više, predsednik Aleksandar Vučić je to verifikovao, potvrdio i ono što je najbitnije, omogućio da se to u praksi realizuje. Penzija je redovna, sigurna i prati plate - rekao je Krkobabić i podsetio na 1993. godinu kada su, kako kaže, Srbi bili "milijarderi", a za platu su mogli da kupe kutiju čaja.

Sad se, kaže Krkobabić, stiglo do toga da su penzije redovne i to je, dodaje, imperativ za penzionere.

Koalicija SNS-SPS nije usputna, traje nekoliko izbornih ciklusa

Odgovarajući na pitanje kako se dogodilo da ima više kandidata za poslanike na listi "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" nego na prethodnim izborima, Krkobabić kaže da se nije dogodilo, već da je to stvar političke realnosti, dodajući da ta koalicija SNS-SPS nije ni usputna, ni cenzus, te da traje nekoliko izbornih ciklusa.

- Politička realnost je preslikana i mi imamo taj određeni broj kandidata, e sad koliko ćemo imati poslanika, nećemo prejudicirati stvari, videćemo kad se završe izbori. Nastojimo da budemo pouzdan koalicioni partner, da kažemo patetično - odan, ako u politici uopšte postoje te kategorije, mi se trudimo da postoje, a to znači da o dogovorenom ne dogovaramo, o odlučenom više ne odlučujemo nego se trudimo da to u praksi realizujemo - rekao je Krkobabić čija stranka na listi vladajuće stranke ima 10 kandidata za poslanike.

Na pitanje da prokomentariše tvrdnje opozicije da se i dalje duguje penzionerima za penzije koje su ranije smanjene, Krkobabić kaže da su kritička mišljenja legitimna i da ne spori pravo da se daju predlozi u političkom prostoru, a da će građani proceniti.

Ističe još i da prosečna penzija ne sme da padne ispod 50 odsto prosečne zarade.

Program dodele praznih seoskih kuća je nešto najbolje što se dogodilo Srbiji

Kaže da je program dodele praznih seoskih kuća, čime se bavio kao ministar, "nešto najbolje što se dogodilo Srbiji" jer je 10.000 ljudi našlo svoj dom, u proseku mladi i obrazovani, a trećina od tog broja je iz grada otišla put sela.

- To je nešto što niko nije mogao da očekuje. Iznenadilo je sve nas i u ministarstvu i akademijski odbor za selo SANU - rekao je on.

Krkobabić očekuje da će lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" imati većinu u parlamentu i poručio da će učiniti sve da ta lista stekne poverenje građana, ali ne u narednih 15-20 dana, nego, kako kaže, treba ukazati na ono što je urađeno, a ističe da je mnogo toga urađeno da bi moglo da se ignoriše.

- To je u našem delu posla - 10.000 ljudi je dobilo krov nad glavom, veliki broj lokalnih samouprava je rešilo pitanje prevoza, formirano je preko 1.100 novih zadruga, a ako se pogleda segment čitave koalicije, tu su obimni infrastrukturni radovi, izgradnja bolnica, pokretanje privredne aktivnosti... - rekao je Krkobabić.

Na pitanje ukoliko bi mu bilo ponuđeno da izabere ministarstvo i da li bi odabrao isto zbog kontinuiteta ili nešto drugo, Krkobabić kaže da se želje u politici ne ostvaruju tek tako i da nema pravo na želje, međutim, ukazuje i da voli izazove posle kojih može da sumira rezultate.

- Ako mogu da budem na mestu gde bih posle mogao da sumiram rezultate, onda sam tu, zašto pobeći od odgovornosti - rekao je Krkobabić.