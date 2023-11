JOVANOVIĆ: LAŽNI GENERAL PONOŠ JE VELIKI LJUBITELJ SVEGA ŠTO JE HRVATSKO

Nataša Jovanović, članica SNS, kaže da lažni general Zdravko Ponoš, veliki ljubitelj svega što je hrvatsko, prevarant i manipulator sa svojim hrvatskim pasošem, kako on voli da se hvali svojom putovnicom i hrvatskom šahovnicom, ne propušta nijednu priliku da ne opravda svoje istomišljenike i sunarodnike iz Hrvatske. Čovek koji je ostavio Srbe na milost i nemilost progonu od strane hrvatskih ekstremista i mrzitelja svega što je srpsko uvek nađe opravdanje za njegovu državu Hrvatsku čijim se pasošem ponosi.

Kako dodaje, to ništa nije čudno, on se već odavno upisao u knjigu sveopšteg besčašća kada je služeći interesima NATO uništio srpsku vojsku, ostavio ih gladne i bose, a časne srpske oficire koji su branili srpsku nejač da tumaraju kao vojni beskućnici, poniženi po gradovima Srbije, dok je on kao izdajnik svog naroda uvek i isključivo gledao svoj interes, baš kao i njegova ostala tajkunsko-lopovska družina iz nekadašnje garniture na vlasti.

- Pre svega, kada se pomene ime ovog sluge svojih stranih gazda, svako zna da je uvek dežuran da veliča sve napade na našu zemlju i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, jer svakom ko izda svoj narod i državu su takve niske pobude na pameti, da kleveće i laže jer je bio i ostaće zatočenik najdestruktivnijih „ideja“ za Srbiju i njene građane. Ovaj ekspert za topljenje srpskih tenkova, koji je ukidao brigade i vojsku ne može da podnese da je Srbija slobodna i samostalna država. Velika je kukavica Ponoš, smetaju mu Srbi sa Kosova i Metohije, uvek traži način i povod da okrivi za bilo šta Srbiju i naš narod, samo da se dodvori svojim gazdama- kaže ona, pa dodaje:

- Srbija je danas vojno neutralna i ima, posle tog najmračnijeg doba njegovog boravka na čelu generalštaba, snažnu vojsku na koju su ponosni svi građani naše zemlje, jer više nismo lak plen i modernizacija i snaženje naše vojske je naša patriotska misija, što ovaj lažni general ne može da shvati ni prihvati, jer mu interesi Srbije nikada nisu bili važni. Da je to tako vidimo i po tome koliko podržava takozvani ProGlas antidržavno i antisistemsko delovanje tih politički neostvarenih i neuspešnih individua , oni pobegulji Ponošu služe kao uzor za njegove nove manipulacije, kako oni navodno govore o nekakvim univerzalnim vrednostima, a istina je baš suprotna, njihove i njegove vrednosti i vrednosni sud su u potpunoj suprotnosti sa pravim slobodarskim vrednostima koje mi kao narod i država imamo. Ne znaju ni Ponoš ni njegovi inspiratori ni za čast, ni za poštenje i dostojanstvo. Patriotizam nemaju i ne osećaju, vode se samo novcem i željom za golom vlašću i samo da njima bude bolje po cenu da potpuno unište i opljačkaju Srbiju. On je, baš kao i mnogi kao on, uvek spreman da služi stranim faktorima i tuđim ambasadama, to mu je u opisu posla. Pošto je bio loš i neuspešan vojnik sad raportira strancima, radi po njihovom nalogu, oni ga postrojavaju, sprovodi isključivo njihove interese - rekla je ona, pa zaključila:

Ona navodi da naš vredan i česiti narod odavno dobro zna ko je on i svi takvi koji su u službi protiv interesa Srbije. Narod zna i ko za njega radi, ko čuva našu otadžbinu i bori se za budućnost. Na izborima 17. decembra pobediće Srbija, SRBIJA NE SME DA STANE!

