Torbica Pokret socijalista odgovorio Ponošu: Je li te više sekira to što je Vulin obnovio jedinice ili to što proteruje hrvatske špijune

"Naš osnivač Aleksandar Vulin ponovo je formirao sve jedinice u okviru srpske vojske koje je Zdravko Ponoš, kao načelnik Generalštaba, po naredbi NATO pakta, rasformirao i uništio. Vratio je Aleksandar Vulin sve jedinice koje je Ponoš ukinuo u Vojsci Srbije, baš kao što je vratio ukinute jedinice i u MUP i u BIA.

Aleksandar Vulin se ne plaši NATO pakta, NATO oficira niti zapadnih ambasada, pa je tako Vulin ponovo obnovio i 63. padobransku brigadu koju je Ponoš sveo na nivo bataljona i hteo da je zauvek uništi, a vratio je Vulin i 72. brigadu za specijalne operacije koju je Ponoš, takođe, sveo na nivo bataljona.

Ne znam zaista šta je Ponoša toliko mnogo uznemirilo i nasikiralo, da li to što je Vulin obnovio sve što je on uništio, ili možda hrvatskog državljanina Ponoša uznemirava to što Vulin hapsi i proteruje hrvatske špijune", poručio je potpredsednik Pokreta socijalista Bojan Torbica odgovarajući Zdravku Ponošu.

