POLITIKA LAŽI IZ REDOVA DELA OPOZICIJE! Šarenilo neistina među političarima koji se kunu u Kosovo

U političkom vrtlogu koji se vrti oko pitanja Kosova i Metohije, čini se da laži postaju sastavni deo retorike mnogih političkih figura pa i Vuka Jeremića, predsednika Narodne stranke. Bez obzira na stranačku pripadnost, pojedinci se međusobno optužuju za licemerje, a istina izmiče iz ruku kao klizav sapun.

I jedni i drugi se lažno kleli u srpsko Kosovo, a sad kad su se poklali isplivava sva njihova laž na sve strane. Svi su isti! Isti su i Marinika Tepić i Miloš Jovanović, Miroslav Aleksić i Zdravko Ponoš i Boško Obradović i Aleksandar Jovanović Ćuta i Vuk Jeremić.

Sada se vidi da su tek deo šarenog ansambla laži. Sudeći prema javnim izjavama, svaki od njih se zakleo u odbranu srpskog Kosova, tvrdeći da su iskreni borci za nacionalne interese.

Međutim, kako se politička borba zahuktava, sve više laži isplivava na površinu. Optužbe i kontrate između političkih rivala postaju sve žešće, a javnost sve skeptičnija prema obećanjima koja dolaze iz njihovih usta.

Bez obzira na njihovu političku pripadnost, svi se, prema ovoj perspektivi, bore isključivo za svoj lični interes - fotelju. Tvrdi se da im nije stalo ni do naroda, ni do Kosova i Metohije, ni do standarda građana. Oni su samo manekeni koji glume i lažu narod.