Predizborni skup liste „Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane“, održao se večeras u Kraljevu, u Novoj hali sportova.

OBRAĆANJE PREDSEDNIKA SRBIJE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je imao priliku da se obrati okupljenima u Kraljevu gde je istakao da su pred nama 4 važne godine, i zadaci, kada će se lomiti sudbina naše zemlje.

- Hvala na veličanstvenom dočeku. Zadovoljan sam što sam mogao da čujem mnogo pametnih, dobrih i važnih stvari za našu zemlju. Zamolio bih da me saslušate, neću vas dugo zamarati. Miloš je rekao da su ovo važni izbori. U naredne četiri godine veliki su zadaci pred nama... zamolio bih vas da razumete da izbori nisu igra, nešto oko čega možemo da se šalimo. Baš mi se svideo govor nekog tamo, glasaću za njega jer je vikao i uvredio nekog. Na izborima birtae put. A taj put nije uvek lak. Možete da dobijete onoliko za koliko se izborimo. Hoće li nam biti laki razgovori na KiM, ne neće, jer već 11 godina slušam kako smo izgubili Kosovo, ne znam zašto onda još uvek traže da ga prizamo - upitao je Vučić. - naveo je Vučić.

- Na izborima biramo put Srbije, a to nije lako! - rekao je Vučić.

Predsednik je potom istakao da neće biti priznavanja Kosova, i da će se i dalje voditi odgovorna politika Srbije.

- Imamo li nešto od lažnog junačenja? Nemamo ništa. Meni zapadne sile i Albanci, iako bih svakoga dana otišao tamo, ne dozvoljavaju da uđem u južnu srpsku pokrajinu, a onima koji im prete dozvoljavaju da drže tribine? Onda razmislite dobro, ko je taj koji čuva Srbiju, a ko je taj koji bi je sutra na tacni predao. Izbori su ozbiljna stvar, teško da ima odgovornijeg čina. Znam one koji su mi dan posle izbora rekli da su za mene glasali na predsedničkim, a da su na lokalnim za druge... Je l' vi stvarno mislite da sam lud, glup i da ne brinem o svima? Da ne postoje lokalni funkcioneri koje briga za naše građane? Ima ih dosta, imaju tašnu, mašnu, sekretaricu, važni su... I svakoga dana, kažem im da prime i saslušaju ljude - naveo je Vučić.

Neće to da urade, mislite da ne znam? Rekli su mi skoro neki ljudi da nisu mogli da budu u opštini primljeni, a ja sam ih primio. To je pitanje za nas, hoćemo li naći nove ljude koji će pronaći više brige i pažnje, dodao je predsednik Srbije.

- U kraljevu je 2012. 14.000 ljudi bilo bez posla, a danas je mnogo manje. Nije dobro, ali se stvari kreću u dobrom smeru, i zato ne smemo da stanemo. Ne brinem, uradićemo dijagnostički centar, vrtiće, škole... Kada se obnovi most u Adranima, to je dobro, ali, koga briga... Da opštoj bolnici u Kraljevu nema gastroskopa i kolonoskopa, i dobiće ih koliko za dva ili tri dana. Neko mora da brine za ljude u ovoj zemlji. Pokazali smo da umemo, ali moramo mnogo više i bolje! - kaže Vučić.

Predsednik Srbije potom je istakao da je program opozicije samo ujedinjenje protiv Vučića, borba protiv porodica, uvrede, i obračunavanje, dok to nije cilj stranke SNS.

- Sada su otvorili karte. Kako kažu udružuju se portiv Vučića. Ne udružuju se oni protiv mene, ne vređaju moju porodicu već vređaju svaku vašu porodicu, oca, majku dete... - rekao je predsednik.

- Ja želim da osetim puls naroda, da razgovaram, slušam šta imaju da mi kažu. Plata 2027. godine će biti u proseku 1.400 evra, penzija preko 650 evra, minimalac 650 evra. Država nije igračka, a izbori nisu igra, i sa državmo nekada morate da postižete kompromise, al je cilj uvek da sačuvate vaš narod. Kada smo mi snimili film o Jasenovcu, nazvali ulicu po kosovskim junacima, dok mi nismo preuzeli odgovornost? Ćutali su kao zaliveni, davali kilogram srpskog mesa za prazna obećanja. U kraljevu sve što je moglo da se zatvori su zatvorili, a ni izvinjenje nismo dobili - kaže predsednik.

Predsednik je potom istakao da se na institutu za nauku vratilo 40 naučnika iz stranih zemalja, što je uspeh. Vučić je potom dodao da to treba i dalje da se dešava i da je to naš cilj.

- Govorili su da ću da uvedem sankcije Rusiji, ali nisam, jer sankcije ne rešavaju problem. MI čuvamo prijatelje, i u teškom trenucima im ne okrećemo leđa. Pričaju o korupciji, ko nam priča? Najgori u Srbiji, oni koji su pokrali zemlju. A što niko od vas nije zaradio 619 miliona evra? On je pametan, a mi smo neradnici! - kaže predsednik.

500 hiljada ljudi su ostavili bez posla, a sada je zaposleno 550 hiljada ljudi voše, nego što je bilo pre 10 ili 11 godina, kaže Vučić.

- Potrebna nam je pamet i mudrost u međunarodnim odnosima. Mudrost da gradimo zemlju i da brinemo o svakome od vas. Rezrvnu otadžbinu nemamo, moramo da se borimo - kazao je Vučić.

Oni misle da su elita, što manje znaju, ili su pismeniji, zato misle da su elita, rekao je predsednik govoreći o opoziciji.

- Vi ste vlasnici svoje budućnosti. Svaki vaš glas odlučuje o tome kako ćete žoveti, zato vas molim da se broimo. Ovo nije pitanje stranaka. Ja sam lojalan član SNS, i vidite nisam se skolio jer volim tu stranku. Ovo je pitanje Srbije, naše jedine zemlje koju imamo. Dobijam istraživanja svaki dan. Oni su svaki dan sve manji. Mi mroamo d se borimo za svakog čoveka. Negde nešto nismo stigli, ali stićićemo i uradićemo. Razgovarajte sa narodom, pokažite da ste vi narod a ne da oćete da se odvijute. Elita im sudija Majić, poznat potome što je oslobodio ubicu srpskih majki i dece. Elita onaj što je tukao reidtelja Gagu i ni izvnini nije rekao. Ništa strašno nije, samo kažite izvini... - kazap je predsednik.

- Idemo na izbore 17. decembra da ih pobedimo i počistimo snažnije nego ikada. Svu energiju u pobedu. Da ih pobedimo za našu decu i budučnost. Ako oni pobede Srbija će da stane. Za našu jedinu otadžbinu, za Kosovo i Metohiju, za Srbju. Živel Srbija - kazao je za kraj Vučić.

OBRAĆANJE MINISTRA ODBRANE

Ministar odbrane Miloš Vučević istakao je da ono što je zasigurno, je to, da u ovom veku nismo imali važnije i sudbonosnije izbore od ovih koji sleduju. Kako kaže, ne odlučuju o SRbiji za naredne 4 godine, već za mnogo duže vremena.

- Izbori su jasni, jednostavni, i više nema dilema ko je ko, nema pokušaja da se pravi mimikrija, zabuna. Sa jedne strane imamo listu većinske Srbije, a to je lista "Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane", a sa druge strane sve ostale liste, kojima komanduje, određuje, upravlja Dragan Đilas. To mora jasno i glasno da se kaže. SVi drugi lažni evropejci, ekolozi, desničari, i oni koji sebe smatraju nekom socijalističkom internacionalnom, ne kriju da će sutra da budu zajedno, ako im to neka matematika bude dozvolila - naveo je Vučević.

Kako je ponovio, sve ostale liste, kojima je Đilas gazda, biće zajedno, a on je čovek koji se obogatio dok su propadale opštine i gradovi u Srbiji.

- Udarao nas je ko god je stigao, terali su nas da klečimo da se izvinjavamo. To je njihova politika! A nosilac nače liste ima politiku ponosne Srbije, SRbije koja gleda pravo, peva svoju himnu, čuva narod, bori se za KiM, koja pravi dobre odnose, čuva državne, nacionalne i narodne interese. Izborili smo se sa poplavama, migracijama... - naveo je Vučević.

- Živela Srbija! - ponovio je tri puta Vučević.

Operska pevačica Ljubica Vraneš se takođe obratila prisutnima, istakavši da je njen najvažniji izbor bio život u Srbiji.

- Jedan od najvažnijih izbora u mom životu bila je da ostanem i radim ovde, imala sam priliku da biram državu, ali je moje Srce uvek bilo u Srbiji. Pored mog imena, uvek je stajala Srbija. SRbija bogate istorije, tradicije i prirode. Vi ste njena snaga, i moja domovina. Ljudi - kaže Vraneš.

Posebnu zahvalnost dajem mojoj SNS porodici. Hvala vam mnogo. U Vučiću sam videla stvaraoca sa jasnom vizijom, snažnog lidera, posvećenom ekonomskom razvoju, jačanju međunarodne saradnje, graditelja sigurne, bezbedne moderne budućnosti, života, naše dece - rekla je Vraneš potom.

Vraneš je potom za prisutne otpevala pesmu "Srpkinja je mene majka rodila".

Nakon obraćanja Ljajića i nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao, prikazan je spot o srpskim svetinjama.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, stigao je na predizborni skup u Kraljevu, pozdravljen je gromoglasnim aplauzom praćenim ovacijama.

Predsednik SDP Srbije Rasim Ljajić, istakao je da su ovo 49. izbori koji se održavaju u Srbiji. Kako kaže, ovi su posebno važni. Zato, dodao je on, treba dobro da se razmisli, da se glasa razumom, jer ovo nije vreme za eksperimente.

- Moramo da pobedimo - rekao je Ljajić.

Moramo da obiđemo svaki deo Srbije, dođemo do svakog čoveka! Politika je kao vožnja bicikla, ako ne okrećete pedale, padnete odmah. Ja ne bih da padnem, i zato moramo da pobedimo, naveo je on.

- Najteže se dobijaju dobijene utakmice. Zato, pobeda uz rad, trud, angažman svakog od nas pojedinačno. Srbija ne sme da stane 17. decembra dragi prijatelji! - uaključio je Ljajić.

Dr Svetlana Vujović istakla je da Srbija ne sme da stane, već da leti, visoko u budućnost. Ona dodaje da u vreme najgorih kroiza, Srbija je pravila bolnice, kada je nastao nacionalni centar za rađanje beba.

- Srbija će da gradi, da nas ima više, mnogo više nego danas - navela je doktorka.

Srbija će naći put za svakog pacijenta, i to najbolji, dodala je potom.

- Kupujemo savremene aparate, i kada neko dođe, i pita treba li nam šta, mi kažemo da ne treba, jer imamo. Naša država se bori za to. U Srbiju dolaze ljudi iz sveta, ni jedan moj student nije otišao zauvek. U našim glavama su ideje, jer Srbija je najlepše mesto za život, ne sada, nego zauvek - navela je doktorka.

- Hvala državi koja nam je sve omogućila, mnogo je aparata. Ne brinite se narode Srbije, ima ko da spreči bolesti, da živimo sjajno sa sto, a ne sa pedeset godina - kaže Vujović.

INTONIRANJE HIMNE

Na početku predizbornog skupa "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" intonirana je himna Srbije, a dolazak predsednika se očekuje svaki tren.

Na predizbornom skupu u Kraljevu prisustvovali su i ministarka Jelena Tanasković, gradonačelnik Vrnjačke Banje Boban Đurović, gradonačelnik Čačka Milun Todorović, ministar Zoran Gajić, Bojan Torbica, Nevena Đurić, ministar Bratislav Gašić, Arno Gujon, ministar Aleksandar Martinović...

Među prisutnima je bila i direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević Škodrić.

Kako se može videti na snimku i fotografijama, u dvorani se mnogo pre početka samog skupa okupio veliki broj ljudi.

