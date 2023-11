OPTUŽBE BEZ DOKAZA I MENJANJE TEZA! Boris Tadić nastavlja sa razotkrivanjem propagandne mašinerije N1!

Predsednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić nastavio je razotkrivanje toga kako tajkunska mašinerija N1 televizije zapravo funkcioniše.

On je to objavio putem Tvitera u nastavku prepiske sa novinarkom Žaklinom Tatalović.

Sve je počelo tako što su tajkunski mediji optužili lidera socijaldemokrata da falsifikuje potpise, odnosno da mu ih skuplja SNS.

Sada je ta rasprava nastavljena:

"Ko udara? Da li Vi namerno ignorišete da ste Vi nas napali i optužili, a ne mi Vas? Da ste se sami ubacili u ovu temu i to optužbom, a ne pitanjem? I da li se u nedostatku argumenta hvatate za to da li je notar ili overitelj, ignorišući da je poenta u tome da nije lista koju ste optužili. Nego i dalje ne iznosite zašto niste tako reagovali i u slučaju opružbi za potpise u Sremskoj Mitrovici?", pitao je Tadić novinarku Žaklinu Tatalović.

"A da li vi shvatate da sam prenela ovde informaciju sa ekrana, nemoguće da svi iz GIK-a lažu, obratio se Vladica Ilić pa sam ja vas pitala zašto, znate li da je falsifikovanje krivično delo? Pa ne možete mi vi govoriti šta ću pitati, niste ni dok ste bili vlast to mogli", poručila je Tatalovićka, na šta se Tadić nadovezao:

"Ja Vam ne govorim šta da pitate, nego ukazujem da upućujete optužbe bez dokaza i to na račun nas čija to nije ni nadležnost. Sve vreme menjate teze i to je već više nego očigledno", piše on.

"Gde ćete veci dokaz od osobe sa kojom ste malopre razgovarali, svet je naš mali, šta još treba? Član GIK-a jedan drugi treći? Hoćete datum ime overiteljke redni broj? Nemojte bežati od sustine, falsifikovanje je krivično delo, laku noć", dodala je Tatalović.

Na to, Tadić je odgovorio opširno:

"Prvo, čemu ovo mistifikovanje? Kada me već ovako javno napadate, što onda i ne obavestite ljude koji ovo prate o kome je reč i zbog čega ste ovako pasionirani u napadima? Ja nemam problem da kažem da sam večeras na aerodromu u Beču sreo Milana Raškovića, što je potpuno neverovatan splet okolnosti. A da li Vi imate problem da kažete odakle to znate i o čemu je zapravo reč?", pita Tadić i dodaje:

"Drugo, kako se usuđujete da me optužujete da sam falsifikator i da sam počinio krivično delo? Da li Vi znate da su i ovakve optužbe protivzakonite? Za ovako ozbiljne optužbe morali biste da imate mnogo više dokaza od tvrdnji jednog čoveka, bez obzira na Vaš lični odnos prema celom slučaju. I ako postoji falsifikovan potpis, kako se usuđujete da tako olako mene optužite za to i još jednom – kako Vam kao novinaru nije pala na pamet i mogućnost da je neko drugi podmetnuo potpis? I samo da napomenem da i dalje vrlo simptomatično ignorišete da niste jednako reagovali i na slučaj optužbi za potpise u Sremskoj Mitrovici. Da li ćete praviti prilog i o tome i optuživati listu Srbija protiv nasilja, kako ste i mene?", napisao je predsednik socijaldemokrata.

