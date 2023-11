Dačić: U interesu Srbije je da Vučić bude predsednik,a ja premijer

Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić poručio je danas na centralnoj konvenciji da je cilj da Socijalistička partija Srbije i Srpska napredna stranka osvoje većinu na narednim izborima 17.decembra.

“Pred nama je vreme koje traži iskustvo i stabilnost. Nadam se da sam kroz godine služenja stekao iskustvo koje ću koristiti kako bih osigurao stabilnost i sigurnost naše otadžbine. Uz pametno vođstvo, predsednika Republike Aleksandra Vučića i ako narod tako želi, mene kao predsednika vlade možemo mnogo”, rekao je Dačić.

On je istakao da u beogradskoj Areni gde se održava konvencija ima 20.000 ljudi, dodajući da taj broj ljudi ne može bilo ko osim SNS i njihove koalicije da okupi.

“Želim da kažem unapred, da ako narod želi da ja budem predsednik vlade, koji su najjači, najvažniji ciljevi. To je zaštita suvereniteta i teritorijalne celovitosti Srbije, snažan ekonomski prosperitet i rast standarda građana, puna zaštita svih kojima je podrška društva neophodna, jačanje uloge i ugleda Srbije u svetu”, rekao je Dačić.

Takođe, istakao je i negovanje solidarnosti i međusobnog poštovanja kao osnovnih ali zapostavljenih vrednosti našeg društva.

“Mi nismo želeli izbore. Ali kad su izbori već raspisani, šta nam drugo preostaje nego da završimo i stavimo tačku, očekujemo pobedu na ovim izborima”, poručio je Dačić.

Lider SPS je rekao da je u najboljem interesu Srbije da Aleksandar Vučić bude predsednik, a on premijer, dodajući da je spreman da preuzme odgovornost, ali i da to zavisi od naroda odnosno od glasova koje SPS dobije na izborima.

“Da vidim ko će biti premijeri drugih lista. Hoću, ako narod tako bude hteo, da budem premijer snažne, stabilne i sigurne Srbije. Zajedno možemo još bolje. Sve staje u jednu tačku a to je KIM, kad je reč o zaštiti nacionalnih interesa”, rekao je Dačić.

Istakao je da Vučić i on dobro znaju kako to izgleda kada pokušavaju da uzmu nešto što je naše, te da nikada, kao sada, nisu toliko bili uporni u tome da se poklekne.

“Kažu - skinite taj teret, biće vam lakse. Nikada pretnje nisu bile bezobraznije i bezobzirnije. Znaju da ni Vučić ni ja, ni SPS, ni JS se nikada nećemo odreći KIM. Nikada nećemo priznati nezavisnost Kosova, nema Kosova u UN, Srbi ostaju na KiM i nema kapitulacije”, poručio je Dačić.

Istakao je da cela međunarodna zajednica zna da Albanci ne žele dogovor i kompromis već nezavisno Kosovo i da proteraju Srbe, ocenjujući da ih ta zajednica toleriše.

Kaže da deo opozicije traži da se prizna KiM, drugi da se pošalje vojska, a niko od njih ne kaže, primećuje Dačić, da je ni jedno ni drugo nije dobro.

“Ne želimo rat, borićemo se i pobeđivati tako da Srbi više ne stradaju”, rekao je Dačić.

Poručio je da jesu za Evropsku uniju, ali uz zaštitu nacionalnih interesa i u tom smislu je pomenuo posebnu pažnju prema Rusiji i Kini. Dodao je i da nema ulaska u NATO.

Dačić se osvrnuo i na period pre 5.oktobra, rekavši da Slobodan Milošević nije predat Haškom tribunal jer je “uhapšen zbog šverca”, već da se pokaže da su Srbi genocidan narod i da je Srbija genocidna država.

On je ocenio da je 5.oktobar najveće zlo u istoriji Srbije, a da, kako je rekao, ovo što se sada dešava u opoziciji je nastavak “dosovske politike” – da priznamo Kosovo, da smo genocidan narod, da osudimo RS kao genocidnu tvorevinu, da uvedemo sankcije Rusiji, da nastavimo brutalni kapitalizam.

“Oni nas vraćaju u to vreme. Ovo su izbori 24.septembra 2000. Da jednom za svagda završimo sa njima, da ispravimo grešku koja nas je fatalno koštala”, poručio je Dačić.

Na skupu se obratio i unuk Slobodana Miloševića, Marko, koji je treći na listi i koji je rekao da je Dačić neko ko je sačuvao SPS od propasti i vraio mu život i snagu, dodajući da veruje da će se tako ophoditi kao premijer prema državi.

“Hvala vam sto čuvate uspomenu na mog dedu Slobodana Miloševića i što ga niste zaboravili”, rekao je Milošević.

Lider JS Dragan Marković Palma rekao je da se zalaže za poboljšanje standarda poljoprivrednicima, da poljoprivredne penzije budu veće od 15.000 dinara, da ne da “ Evropa uvozi meso u Srbiju”.

Rekao je i da je “porodica smisao života i da ne damo da se dva muškarca venčavaju u crkvi”.

Na skupu se obratio i funkcioner SPS Nikola Nikođević koji je rekao da ta stranka u kampanju ide uzdignuta čela, čistog obraza, sa jasnom vizijom razvoja Beograda i Srbije, kao i sa postignutim rezultatima.

Predsednik Saveza penzionera Srbije i nekadašnji direktor Bezbednosno-informativne agencije Andrija Savić preneo je podršku penzionera koalicionoj listi Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbija i pokreta Zelenih i pozvao sve građane da im daju glas, a predsednik udruženja Naša Drina Igor Braunović rekao je da njegovo udruženje i ovoga puta postojano stoji uz Ivicu Dačića i srpske socijaliste.

Predsednik Zelenih Srbije Ivan Karić podsetio je da su Zeleni več osam godina u koalicijij sa SPS i JS i poručio da je za njih ekologija patriotski posao.

Obratio se i Petar Đokić ispred Socijalističke partije u Republici Srpskoj, koji je rekao da je Srbija danas prepoznatljiva po Aleksandru Vučiću kao svom predsedniku, ali je naglasio da je jednako tako važno ko će voditi vladu Srbije u buduće vreme.

"Zato je važno da ste vi odlučili, a mi vas iz Republike Srpske u tome snažno podržavamo, da Ivica Dačić bude predsednik vlade u narednim godinama u Srbiji", poručio je Đokić.

