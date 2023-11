VAŽNO JE ZA SRBIJU, NE ZA MENE: Vučić objasnio - Zašto je nosilac liste 'Srbija ne sme da stane'

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori večeras u emisiji Hit tvit na televiziji Pink.

Predsednik je objasnio svoju angažovanost u kampanji, na listi "Srbija ne sme da stane".

- Ja sam nosilac liste da budemo precizni. Ja sam naučio da odgovaram na pitanja. Za razliku od mojih političkih protivnika. Za mene je važno da dužnost predsednika republike obavljam na častan i odgovoran način - rekao je Vučić.

- Svakodnevno govore da sam najgori na svetu, da sam ubica, kriminalac, narko-diler, negativno rođen, ma šta god poželite. A onda im glavna priča bude, zašto Vučić učestvuje u kampanji protiv nas? A šta očekujete od mene? A šta vi govorite time kada takve stvari izgovarate? Da li da ipak nisam toliko loš, jer se onda ne biste toliko plašili - pitao je on.

Kaže da u kampanji učestvuje i ulaže mnogo energije, a svim srcem je uz listu "Srbija ne sme da stane" zbog toga što kaže da je to važno za građane.

- Učestvujem jer je izuzetno važno za Srbiju, ne za mene, moj mandat traje još 4 godine. Svim srcem sam uz listu "Srbija ne sme da stane" - rekao je Vučić.

- Ako ćete da imate svađe svakoga dana i koncetrišete se na to, tada nema rezultata - tada vam je rezultat samoproglašeno Kosovo, ocepljena Crna Gora... To vam je rezultat tih svađa. Nama je potrebno jedinstvo, rukovodstvo - rekao je on.

