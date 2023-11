VUČIĆ O OPOZICIJI: Listu 'Srbija protiv nasilja' vode sve dokazani nasilnici

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući u emisiji Hit Tvit tv Pink poručio je da listu Đilasovaca vode nasilnici.

Vučić je rekao i da listu "Srbija protiv nasilja" vodi Dragan Đilas, a da je "čine sve nasilnik do nasilnika".

- Na žalost, ovu listu čini sve nasilnik do nasilnika i to dokazani nasilnici. Mislim da je važno nešto drugo da ljudi primete. Ja sam rekao zašto je meni važno da imamo apsolutnu većinu, da bismo mogli da gradimo, da se razvijamo, da obezbedimo svojoj deci odlične uslove, da bolnicama obezbedimo materijal i uređaje, da gradimo bolnice, škole, da povećavamo plate i penzije - objašnjava on.

