'ZAUSTAVILI SMO TAJ PAD ZBOG MERA' Vučić: Hoćete da budete hvaljeni od svih ili da uradite nešto za svoju zemlju?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje večeras u Hit tvitu na televiziji Pink gde govori o gorućim temama u zemlji i regionu.

- Svim srcem sam uz listu "Srbija ne sme da stane". Učestvujem u kampanji i ulažem mnogo energije. Srbija je promenila svoje lice i drugačija je zemlja. Nas je sve manje zbog niskog prirodnog priraštaja. Zbog mera koje smo preduzeli za treće i četvrto dete taj pad smo zaustavili - kazao je Vučić i dodao:

- Da pobede neki drugi, ne mogu da obiđu sve što sam imao čast da otvorim i položim kamen temeljac, a akamoli da okreče. Imamo 550.000 ljudi formalno zaposlenih. Obnovili smo zemlju i vratili život i sigurnost među ljude - rekao je Vučić.

- Zašto podržavam listu "Srbija ne sme da stane"? Jer nam je potrebno jedinstvo. Nije sve u resursima, ali je u rukovodstvu i kako će država da funkcioniše.

"Hoćete da budete hvaljeni od svih ili da uradite nešto za svoju zemlju?"

Vučić je istakao da ne trguje kada je politika u pitanju i dodao da je važno da se kaže ljudima šta je dobro za državu, jer država nije igračka.

- Suština je da pred sebe postavljate cilj. Hoćete li da budete hvaljeni od svih ili da nešto uradite za svoju zemlju? Ja bih voleo ovo drugo. Smejem se pretnjama - kazao je on.

Prema njegovim rečima, besmisleno je biti predsednik koji će da glumi.

- U Smederevu na skupu sam rekao da je besmisleno da budem predsednik Republike koji će tu nešto da glumi ukoliko tu vladu budu činili Đilas, Lazović, Tepić, Jovanović, Obradović.. Dajem motiv mojim političkim protivnicima. Da ne bude dosadno - dodao je.

"Za mene je politika stvar principa"

- Meni je važna apsolutna većina da bismo mogli da gradimo zemlju, da obezbedimo svim ženama mamografe, da se ljudi leče, da gradimo bolnice, stadione, pozorišta i muzeje, da povećavamo plate i penzije... Za mene su važni vrednosni stavovi - kaže Vučić i dodaje:

- Za mene je politika stvar principa i dela koja ostavljate iza sebe. danas je neuporedivo teže nego tada. Oni politiku odvoje no od Srbije vode od 2008. godine. Svake godine je sve teže i svakome ko dođe posle mene biće teže. Kod nas Srba, posebno u krugu dvojke postoji fascinacija strancima. Građani Srbije donose odluku ko je na vlasti, a ne stranci - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da se Miloš Jovanović vodi parametrom "smeniti Vučića".

- Prvi razlog je što znaju da sve što su radili i što će raditi nikada neće moći ni desetinu onoga što smo mi uradili. Taj čovek ne želi da nam se dodvori, flertuje sa nama i da priča lepe priče i bajke ni da nas podmićuje. Treći je razlog jer sam se drznuo da im se svima suprotstavim. Naravno da me mrze. Nemam problem sa nesposobnim ljudima koji bi zemlju uništili brzinom munje i već su to uradili. Nemam ni strah ni potrebu da im se dodvoravam - kazao je on.

"Nemam čega da se plašim"

Vučić je kazao da nema čega da se plaši i da ga zato i mrze i dodao da je prošao kroz obračun 2000. godine, kada su, kako je rekao, sekli kosu svom političkom protivniku.

- Nikada se nisu izvinili za to. Postoji li nešto strašnije? Rekao sam Milovanu Bojiću da ne izaziva ništa. To su radili. Čega da se bojim? Njih, loše žive, teško im je nešto? Uvek su lične stvari i sujeta na prvom mestu, a ne problemi u državi - kazao je Vučić.

Razgovarao sam sa svim roditeljima iz škole "Vladislav Ribnikar", a niko od opozicije nije im ni saučešće izjavio.

Podsećamo, Vučić je danas dočekao učenike i nastavnike osnovne škole "Sveti Sava" iz Žerovnice sa Kosova i Metohije.

Kako je rekao, prethodnih godina su izgradili tri škole na Kosovu i Metohiji.

- Obnovili smo 5 vrtića i 29 škola, možemo i više, zahvalan sam roditeljima što štite otadžbinu, što u teškim uslovima znaju da imaju samo jednu zemlju, Srbiju. Hvala i vama deco, što volite svoju zemlju i na tome što ćete svojim znanjem da doprinesete njenom napretku - istakao je on.

