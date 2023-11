VUČIĆ KOMENTARISAO SPS: Predsednik o najavi Miketića da će se ta partija priključiti opoziciji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori večeras u emisiji Hit tvit na televiziji Pink.



- Što se tiče njihovih tehničkih vlada ta opasnost postoji. Opasnost je ta što oni danas, svi zajedno sa SPS imaju 3,4 posto manje nego mi.

Predsednik kaže da su komplikovani odnosi, ali da on poštuje ljude koji glasaju za SPS i da ima korektnu saradnju sa Ivicom Dačićem.

- Ali ja sam realan čovek, znam kako to ide.

Kaže da je uvek izbegavao da ide u Jagodinu da govori, ali da će sada ići i u Jagodinu da govori:

- Ići ću i u Surdulicu. Boriću se za svaki glas. Video sam šta su mi radili u Surdulici i drugim mestima. Neću nikome da prepuštam glasove. A šta će ko da radi neću o tome da govori. Nisam birao da SPS bude tu zato što mi je to potrebno za većinu, već zato što smatram da je to dobro za stabilnost zemlje. Tražiću od Vučevića i moliću da proširi front za ljude sa kojima treba da se sarađuje. Znam da onog sekunda kada ne bismo imali većinu sa SVM, onda verujem da bi se neverovatnom brzinom i izuzetnom lakoćom formirala druga većina - rekao je on.

Nakon što je puštena izjava Đorđa Miketića da će se promeniti politika SPS i da će se prikloniti opoziciji, Vučić kaže:

- Deo ljudi iz SPS će se javno zaklinjati da neće tako, a sa druge strane, vi naravno znate da ja znam ko sa kim šuruje... Meni je dovoljno da vidim ko šta govori na terenu. Kad je nešto dobro, onda smo to zajeno uradili, a ako nešto nije dobro "Pa ne pitamo se mi, Vučić je kriv za to..." Ako vidim da vaša deca od 20, 25 godina kada ih zaustave na aerodromu i pitaju ih da pokažu pasoše i da stanu u red kao i sva druga deca da ne idete preko reda oni kažu: "Vučiću p**eru, đubre. Za sve si ovo ti kriv". Pa nisu oni to sami izmislili, to su oni od svog tate naučili koji je najviši funkciner te partije. Dakle, meni nije teško da to govorim. Neću da vam govorim sa kim se sve druže. Ovo sam vam sve ispričao da vam pokažem koliko nimalo straha nemam. Za mene je pitanje politike, pitanje budućnosti - naveo je Vučić.

