'NEĆEMO VALJDA DA GLASAMO ZA ONE KOJI KAŽU DA SU SRBI GENOCIDAN NAROD?' PALMA: Građani Srbije traže da Dačić bude premijer!

Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma rekao je na centralnoj konvenciji u Beogradu da će Dačić biti premijer, jer to traže građani Srbije.

Marković je pre početka govora pozvao 20.000 okupljenih da pozdrave budućeg premijera Srbije Ivicu Dačića.

MORAMO DA POMOGNEMO GOSPODINU POLJOPRIVREDNOM PROIZVOĐAČU

- Čuli ste ekspoze budućeg premijera Ivice Dačića šta će da radi kada bude izabran, a biće sigurno izabran kao premijer, zahvaljujući građanima Srbije. Ali, mi iz Jedinstvene Srbije iz domaćinske partije, naravno podržava nas i budući premijer, moramo da pomognemo gospodinu poljoprivrednom proizvođaču, da penzije poljoprivrednika ne budu 15.000 dinara nego mnogo više. Da pomažemo gospodina poljoprivrednog proizvožača i da ne damo da Evropa, meso koje treba da baca, izvozi u Srbiju kao proizvod. Mrzlo meso neće više Srbi da jedu, hoće sveže – rekao je Marković i dodao da ne daju da mladi ljudi i srpska pamet odlaze u Evropu.

SAČUVATI SRPSKU PAMET

- Da bi sačuvali srpsku pamet moramo da povećamo plate tim mladim stručnjacima. Da zaustavimo odlazak specijalista, lekara, medicinskih sestara u Evropu, da im povećamo plate. Da sa voljom idu na posao, a da mladi ljudi i da njihova deca ne uče da im maternji bude nemački ili francuski. Ako se dete rodi u Nemačkoj od nekog mladog bračnog para, onda će to dete da uči nemački ili engleski, francuski. I ne damo to više!

Marković je naglasio da prosveta i zaposlenima u prosveti treba da se vrati autoritet koji su nekada imali.

- Roditelji da vode računa, jer su društvene mreže najveće zlo na svetu. Da roditelji vode računa sa kim se ta maloletna deca dopisuju, kakve su poruke i da te mlade ljude, tu našu decu, preusmerimo na nešto drugo što se zove sport, kultura. Ili, ako su dobri đaci iz pojedinih predmeta da im damo mogućnost da odlaze da se takmiče. Kao što je pobedila naša gimnazija, najstarija gimnazija, u Kragujevcu. Njihovi đaci su pobedili na međunarodnom takmičenju – rekao je lider Jedinstvene Srbije i istakao da ne da još i to da dva muškarca idu u crkvu da se venčaju.

DAČIĆ NAJBOLJI POLITIČAR SVIH VREMENA

Marković je dodao da je Ivica Dačić je najbolji poilitičar svih vremena kojeg je Srbija ikada imala.

- On i ja se poznajemo više od 30 godina – kazao je Marković i pozvao celu halu da skandira Dačiću, naglašavajući da on više nije ministar i da će biti premijer.

- Političar kao Ivica Dačić ne postoji, niti je postojao. To ne kažem ja, to govore ljudi iz drugih zemalja. Ja sam bio i u Egiptu, oni me pitaju šta radi Dačić. Bio sam u Beču, primljen na najvišem nivou, - Šta radi Dačić? Znate da sam počasni konzul Grčke u Srbiji, kada sam bio tamo – Šta radi Dačić? I posle me pitaju kako je Nole Đoković? – kazao je Marković i pozvao okupljen da daju jedan veliki aplauz za Novaka Đokovića i pesmu „Veseli se srpski rode“.

Lider Jedinstvene Srbije je istakao da ne kaže samo on da će Dačić biti premijer, već da to traže građani Srbije da se nađe tamo gde mu je mesto i da vodi Srbiju u međunarodnim odnosima sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

- To traže građani Srbije. Dačića za premijera – zaključio je Marković i dodao:

- Nećemo valjda da glasamo za one koji kažu da su Srbi genocidan narod. Vi znate da to 80 odsto opozicije govori. A Srbi nisu vodili osvajačke ratove, nego odbrambene. Branili su svoje kuće i ono što se zove srpski prag. Sram ih bilo. Da ih ispratimo 17. decembra i kao kandidate za nešto. Ovo što mi radimo je korisno za svakog srpskog domaćina i one u Vojvodini koje i Dačić i ja izuzetno cenimo, a ima dosta nacionalnosti koje žive u Vojvodini. Za nas su sva deca ista u Srbiji i neka se rađaju deca, jer to je interes Srbije. Porodica je smisao života.