Đurđev: Institucija predsednika Republike, vojska i selo glavne mete onih koji žele da Srbija stane!

Ako pažljivo pogledate kampanju antidržavne opozicije koja nosi naziv Srbija protiv nasilja, a koju zapravo podržavaju ljudi koji su nasilničkim ponašanjem više puta do sada obrukali Srbiju, videćete da tamo nema ničega sem brutalnih napada na instituciju predsednika republike, ali i na porodicu predsednika Aleksandra Vučića, izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

- Sasvim je logično da onima koji su od 2000. do 2012. godine rasprodali sve što su mogli i urušili sve institucije koje su mogli smeta Vučić koji je taj proces ne samo zaustavio, već i obrnuo u korist države i naroda - rekao je Đurđev.

On je istakao da pored predsednika Vučića, kao nesumnjivog lidera nacije u ovim turbulentnim vremenima, mete napada predstavljaju i ministar odbrane Miloš Vučević i ministar za brigu o selu Milan Krkobabić.

- Smeta im to što je Vojska Srbije najmoćnija u regionu, što nema više topljenja srpskih tenkova, što hrvatske službe ne mogu više da vršljaju po Srbiji, što Aljbin Kurti ne može da ponovi scenario za Srbe sa Kosova i Metohije iz 2004. godine. Tim kvazigrađanistima posebno smeta obnova srpskog sela, jer znaju da je selo stub opstanka Srbije, da je selo hranilo i branilo Srbiju kad god je to bilo potrebno. Zato deluje krajnje upozoravajuće to što nekome smetaju nove zadruge u selima ili povratak mladih u ista" - precizirao je Đurđev.

Predsednik Srpske lige uveren je, stoga, u ubedljivu pobedu liste Srbija ne sme da stane - Aleksandar Vučić na predstojećim parlamentarnim, pokrajinskim i beogradskim izborima.

- Iza Vučića je bezbednosno stabilna Srbija koja se ubrzano ekonomski razvija, iza Vučevića najmoćnija vojna sila regiona, a iza Krkobabića selo koje posle osamdeset godina počinje da oživljava. Iza njih su, sa druge strane, katanci na fabrikama koje su zatvorili, a jedino što su uspeli da napune tokom svoje vlasti bile su haške zatvorske ćelije pune srpskih rodoljuba koji su branili svoju državu i narod - zaključio je Đurđev.