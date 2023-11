Lista 'Da se vojska na Kosovo vrati – Miša Vacić' objavila predizborni spot (VIDEO)

Lista „Da se vojska na Kosovo vrati – Miša Vacić“ koja na izbore za Grad Beograd 17. decembra izlazi pod brojem 8 objavili su predizborni spot.

Na spotu je ilustracija Kosova i Metohije na kojem se vijori zastava Srbije.

U pozodini spota je prilagođena pesam u kojem se čuju reči Kad se vojska na Kosovo vrati.

Da se vojsk na Kosovo vrati! pic.twitter.com/XIPj3omvYp — Silvana (@Silvana71376830) 28. новембар 2023.

Vacić je ranije rekao da je razočaran što nije došlo do jedinstvene desničarske liste iako je on i brojni intelktualci na to pozivali, ali da nije želeo da izlazi na parlamentarne izbore i učestvuje u rasipanju glasova desnice.

- U dogovoru sa predsedništvom Srpske desnice doneli smo odluku da ne izađemo na pralamentarne izbore kako ne bi učestvovali u rasipanju glasova desnice, ali da bi našu politiku i ideju srpskog nacionalizma i na ovim izborima izneli pred građane Srbije i da bi mogli da budimo nacionalnu svest i da se borimo za srpsku stvar rešili smo da izađemo na beogradske izbore – rekao je Vacić.

Vacić je rekao da Srpska desnica nastavlja da se bori ali da se nada da će desnica biti ujedinjena na nekim budućim izborima.