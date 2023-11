KOALICIJA DOSTA! EVROPSKI PUT: Opravdano sumnjamo da je neko podmetnuo sporne potpise našoj listi kako bi nas isključio iz izborne utakmice

Kandidat za gradonačelnika Beograda KOALICIJE DOSTA! EVROPSKI PUT Zoran Ilić ističe da se nije oglašavao prethodnih dana jer je zajedno sa kolegama pokušavao da ustanovi kako je došlo do situacije da su pronađeni sporni potpisi na ovoj listi.

Postoji opravdana sumnja da je neko od učesnika u ovom delu izbornog procesa podmetnuo našoj listi sporne potpise kako bi nas politički diskreditovao i eliminisao u samom startu izborne utakmice, kaže Ilić.

- Očigledno se ne radi ni o kakvoj nameri da se na prevaru dođe do potpisa za učešće na izborima u Beogradu 17. decembra jer niko od ljudi koji su u našem timu nisu ni pomislili da se bave takvim radnjama. Svi smo iznenađeni načinom na koji se to desilo i nakon analize događaja možemo samo da zaključimo da postoji bojazan da je neko podmetnuo te sporne potpise kako bi se potom povela medijska hajka i kako bi se naša lista diskreditovala. Verujemo da će institucije Republike Srbije uspeti da zaštite izborni proces i da će se otkriti ko su ljudi koji su se bavili mešetarenjem i koji su pokušali da nas politički diskredituju. Borićemo se svim raspoloživim pravnim sredstvima da se dođe do istine - poručuje Ilić.

Kako dodaje, očigledna je i manipulacija u tvrdnji da se ova lista kandiduje kao manjinska kako bi prevarila birače.

- KOALICIJU DOSTA! EVROPSKI PUT čine dve registrovane stranke bunjevačke nacionalne manjine, čiji su predstavnici odlično poznati javnosti već dugi niz godina. Saglasili smo se oko zajedničkih vrednosti i programa i založili smo naš integritet kako bismo se izborili za prava bunjevačke nacionalne manjine. Tu nije ništa sporno, a probleme prave samo oni koji žele da nas eliminišu iz političke utakmice - zaključuje Ilić.