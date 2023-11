Stamatović: Koalicija oko SNS ima budućnost za dalji napredak zemlje

Predsednik Zdrave Srbije Milan Stamatović rekao je večeras na predizbornom skupu koalicije okupljene oko SNS i liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" da ova koalicija ima budućnost i da građani treba da je podrže.

"Mi udruženi sa lokala, sa svojim višedecenijskim iskustvom i sa energijom sa državnog vrha i pod vođstvom Aleksandra Vučića, i ova koalicija, imaju budućnost. Nismo se okupili da pričamo prazne priče, već da pričamo ovo što smo uradili, da zatražimo vašu podršku za ono što tek treba da uradimo", rekao je Stamatović.

On je podsetio kako je pre 30, 40 godina bilo teško da se realizuju nacionalni projekti, ali i lokalni, jer nisu imali podršku ministara u Vladi koji nisu razumeli zašto su i lokalni putevi važni.

"Ljudi su koristili ovu našu Ibarsku magistralu za odlazak samo u jednom pravcu i bila je jednosmerna ulica - za odlazak mladih ljudi na fakultete. Kada su završili fakultete, tamo su ostali ili im je to bila samo usputna stanica za odlazak dalje. Danas je ova saobraćajnica dvosmerna", rekao je on.

Stamatović je dodao da je sve više turista, ali i ljudi koji se vraćaju da žive i rade u ove krajeve.

On je dodao da od Vlade imaju podršku za nastavak saobraćajnice do Požege.

Stamatović je istakao da je bilo neslaganja kako će ići saobraćajnica, ali da se danas našlo kompromisno rešenje.

"Od Požege, preko Ivanjice, na Dugu Poljanu, pa dalje sve do Sjenice i dalje do Višegrada i ponovo nazad ka Užicu. Mi, Zlatiborci se nalazimo u tom trouglu i srećni smo što će ovaj kraj opet zaživeti. Radi se i revitalizacija puta do Borove glave, a urađen je, a i radi se put do aerodroma Ponikve. To su investicije koje vraćaju život i veru u narod da ostanu ovde", rekao je on.

Lider Zdrave Srbije rekao je da je neophodan kontinuitet za nacionalnu infrastrukturu i zato je neophodno da građani podrže ovu koaliciju.

"Na tri ključne teme moramo da se udružimo i da idemo u istom pravcu. Da pomognemo Aleksandru Vučiću da donosi veoma važne odluke, mirne glave po pitanju KiM, po pitanju sankcija Rusiji, i po pitanju NATO-a, jer su to važne teme i moramo svi zajedno da prevaziđemo ova teška vremena. Da prepoznamo viziju Aleksandra Vučića, da nastavimo putem da gradimo i da vratimo naše ljude iz dijaspore", dodao je on.

Stamatović je istakao da nove puteve moramo da koristimo da se dalje razvijamo, da budemo bolji i da idemo napred.

On je dodao da nije neophodno da ljudi samo glasaju na izborima 17. decembra za ovu listu, već da nakon toga podrže projekte, da daju sugestije i primedbe kako bi se razvijali jače i bolje.

Doktorka Jelena Drulović rekla je da joj je veliko zadovoljstvo što večeras govori na skupu, ali i da radi u zemlji koja brine o zdravlju svojih građana.

Ona je dodala da je 40 godina u zdravstvu i da se bavi lečenjem obolelih od retkih bolesti -multipla skleroze i dodala da do 1995. godine nije bilo lekova uopšte.

Kako je istakla Drulović, od 2005. godine kreće lečenje obolelih od ove bolesti u našoj zemlji, ali malog broja - od 9.000 lečilo se negde oko 150 pacijenata.

"Onda je nastala revolucija 2020. godine, kada krećemo da lečimo značajno veći broj pacijenata. Ne samo da lečimo, već imamo lekove koji su dostupni i u svetu, koji omogućavaju da se bolest zaustavi ili popravi kvalitet života", rekla je ona.

Drulović je dodala da je država shvatila da je važno da se poprave uslovi u zdravstvu - renoviraju se klinički centri, bolnice, nabavljaju se aparati koji su neophodni da bi se uspostavila dijagnoza za najteža oboljenja.

"Država je rešila da inovativne lekove učini dostupnijim i to je veoma važno", dodala je ona.

Kako je naglasila, sada u našoj zemlji postoji ista strategija za lečenje od MS, kao i u Evropi, SAD i Australiji.

"Vodi se računa o obolelima, o nabavci lekova, o tome kako da se pomogne njima i njihovim porodicama", rekla je ona.

Drulović je podsetila da novi aparati, mamografi koje država nabavlja, omogućavaju da žene redovno obavljaju preglede svuda u Srbiji, kako bi na vreme otkrili ukoliko imaju zdravstvene probleme.

Istakla je da je uvedeno i obavezno testiranje na spiralnu mišićnu atrofiju i da je to veoma dobar skrining.

Podsetila je da država zapošljava i veliki broj zdravstvenih radnika.

"Moramo tako i dalje da nastavimo, jer ne smemo da stanemo - Srbija ne sme da stane", istakla je Drulović.

Na skupu u Sportskoj hali prusustvovao je veliki broj građana koji su došli da daju podršku SNS-u.