'ČOVEK JE TOLIKO PRIRODAN DA NIJE BILO POTREBE DA GLUMI' Glumci ispričali anegdotu sa snimanja sa predsednikom Vučićem (FOTO)

U spotu koji je juče prikazan, mogli smo videti dvojicu muškaraca sa sela koji u lokalnoj kafani pričaju o ekonomiji, zdravstvu, infrastrukturi, kao i politici.

O tome kako je proteklo snimanje, ali i susret sa Aleksandrom Vučićem razgovarali smo sa glumcem Srećkom Janićijevićem koji je za "Novosti" ispričao kako je proteklo upoznavanje sa predsednikom.

- Verujte da sam ja baš prijatno iznenađen. Znate, on je ipak predsednik Republike Srbije i očekivao sam da će me gledati možda sa visine, ali to uopšte nije bilo tako. Čovek je skroz prirodan i normalan da nisam mogao da verujem svojim očima - priča nam Janićijević i dodaje:

- Kada je trebalo da se upoznamo prilikom ovog snimanja, nisam znao šta da očekujem. Ali sve što ću reći jeste da je ovo bilo jedno jako pozitivno iskustvo koje ću sigurno pamtiti.

Janićijević nam je na pitanje kako se predsednik snašao u glumi, samo kratko odgovorio:

- Čovek je toliko prirodan da nije bilo potrebe da glumi.

Glumac je otkrio i jednu anegdotu prilikom upoznavanja sa predsednikom. Naime, kada je Vučić prišao da se rukuju, ispred Srećka je bila šahovska tabla, a predsednik ga je upitao da li mogu da odigraju jednu partiju.

- Ubedljivo je bio bolji od mene, dobio me je u toj partiji - kaže Janićijević.

Srećkov kolega, glumac Miroslav Mandić, koji je takođe učestvovao u snimanju ovog projekta, kaže da su u jako kratkom vremenskom roku snimili scene, a na pitanje kakav je bio predsednik Mandić je odgovorio:

- Precizan, kao i uvek, stiže na vreme. Srdačno se pozdravio sa svim članovima ekipe, i krenuli smo da radimo. Vidi se da je profesionalac u svemu što radi. Bio je dobro pripremljen i organizovan. Relativno brzo smo završili snimanje svih predviđenih scena, tako da smo imali i malo vremena da popričamo sa predsednikom - prisetio se glumac.

