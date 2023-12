STEFAN KRKOBABIĆ ZA POLITIKU: Pravedna preraspodela narodnih para

Pravedna preraspodela podrazumeva ne samo ono PUPS-ovo 3P – penzije prate plate – već i uvođenje dva instituta nove socijalne politike: socijalnu garantovanu penziju i 13. penziju. Tu svakako spada i 13. plata za zaposlene, kao i poljoprivredna banka i garantni fond za poljoprivrednike, ističe za „Politiku” Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS-a, Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, i poručuje da se Kosovo i Metohija jedino uspešno brane – našim jedinstvom.

Intervju za Politiku prenosimo u celosti:

Koje su vaše glavne poruke u ovoj izbornoj kampanji, koja je počela izuzetno prljavo?

- Naše poruke su kristalno čiste. I prvi su korak u borbi protiv siromaštva. Ko ne bi podržao osnovni stav PUPS-a, čuveno 3P – penzije prate plate? Ili socijalnu garantovanu penziju? Ili 13. penziju za penzionere s najmanjim primanjima i 13. platu za sve zaposlene? Sve te ideje, kao i preporod sela koji se praktično odvija, nemaju valjanu alternativu.

Mislite li da prljava kampanja donosi više štete ili koristi?

- Iskreno se nadam da će uskoro doći kraj „društva spektakla”. Na delu, umesto konstruktivnog dijaloga, imamo paralelne monologe o kojima je u vašem listu pisao nedavno preminuli velikan – sociolog kulture prof. dr Ratko Božović. Naravno, ja sam za slobodnu debatu, istinski dijalog, kritičko mišljenje i nezaobilaznu valjanu alternativu! To sve je imperativ za nas iz PUPS-a! Pa neka građani procene šta je štetno, a šta korisno...

PUPS, u okviru liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane”, najviše je prepoznatljiv po zalaganju za veće penzije i prava radnika i poljoprivrednika. Da li ćete istrajati u takvoj politici, ako znamo da je u celoj Evropi sve teža ekonomska situacija?

- PUPS, kao partija socijalne pravde, i ja u prvi plan stavljamo klasno, a sva druga pitanja su izvedena. Zbog toga se zalažem za novi vrednosni stav PUPS-a: za pravednu preraspodelu narodnih para. Ona se odnosi i na penzionere i na poljoprivrednike i na zaposlene. Pored vrednosnog stava penzije prate plate, koji za PUPS podrazumeva i da penzije ne padnu ispod 50 procenata prosečnih primanja, zalažemo se za dva instituta nove pravednije socijalne politike. Za socijalnu garantovanu penziju ne manju od 100 evra za sve starije od 65 godina koji nemaju penziju, niti druga primanja. Takođe, zagovornici smo uvođenja 13. penzije za penzionere s najmanjim primanjima. Kada je reč o radnicima, želimo da rade i zarade. A to znači da učestvuju u upravljanju, ali i u raspodeli dobiti. To je ona čuvena 13. plata! Pored preporoda sela Srbije, čije prazne kuće naseljavamo ljudima mlađim od 30 godina, dodelom 61 minibusa obezbeđujemo besplatan prevoz od sela do sela i od sela do grada. Podstičemo udruživanje koje je svetski trend: u Srbiji, u kojoj se do 2017. godine gasilo i do 100 zadruga godišnje, osnovano je više od 1.100 novih zadruga. Zalažemo se za osnivanje poljoprivredne banke i garantnog fonda koji će poljoprivrednicima za strateški važne proizvode garantovati optimalne cene kako ne bi radili s gubicima. Ekonomska situacija u Evropi je sve teža, ali je evidentno da je Srbija iz dana u dan ekonomski jača. O tome svedoče podaci: evo juče je penzionerima isplaćeno po 20.000 dinara, nedavno su penzije povećane za 5,5 procenata, a od januara 2024. idu gore za još 14,8 odsto... U toku je izdvajanje države po 10.000 dinara za svakog srednjoškolca... To može samo ekonomski stabilna država kakva je Srbija danas. Ali i država koja neprekidno brine o svojim građanima, posebno o onima kojima je pomoć neophodna.

Srbija se poslednjih godina suočava sa ogromnim pritiscima kada je reč o najvažnijim državnim i nacionalnim pitanjima. Pre svega o Kosovu i Metohiji. Šta je najvažnije da bismo se oduprli tim izazovima?

- Najkraće, tri stvari: jedinstvo, jedinstvo i jedinstvo! Biću konkretan: ova i sledeća godina su izborne, kako kod nas, tako i u EU, ali i u SAD. Očekivano je da će pitanje Kosova i Metohije biti po strani. I to je dobro. Imaćemo vremena da naša diplomatija postane aktivnija, oslobodi se recidiva prošlosti i tako spremni uđemo u predstojeće dijaloge, ali pre svega i uvek, kako to kaže predsednik Vučić – kao učesnik „za stolom”, a nikako „na stolu”. Odbrana suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije je naš imperativ! A za to nam je neophodno upravo to jedinstvo koje posebno ističem. Tim našim jedinstvom se jedino uspešno brani Kosovo i Metohija! Brane naši ljudi, njihova imovina, lično i porodično dostojanstvo, čuvaju naše svetinje! Ali se time sprečava čak i sama pomisao na jedan novi egzodus našeg naroda.Antrfile

Ugledne ličnosti u timu za Beograd

Prilično ste kadrovski osnažili stranku i u Beogradu, gde opozicija gaji najveće ambicije. Koji su vam glavni aduti u prestonici?

- Ne bih rekao prilično. To je isuviše skromno. Novi predsednik Gradskog odbora PUPS-a Beograda je izuzetna ličnost velikog ugleda kod svih građana, posebno penzionera, doajen politikologije prof. dr Vladimir Goati. Uz njega su i Ružica Belanović, žena velikog ugleda, predsednica Gradske organizacije penzionera Beograda s više od 135.000 članova. Tu je Risto Kostov, publicista, saradnik Akademijskog odbora za selo SANU i sekretar Nacionalnog tima za preporod sela Srbije. To je tim koji garantuje da je glas dat za listu broj jedan „Aleksandar Vučić – Beograd ne sme da stane” glas za očuvanje egzistencije penzionera i njihovo puno dostojanstvo.