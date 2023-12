Dejan Vuk Stanković: Ne vidim opoziciju toliko u kampanji van medija i Beograda

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenio je danas da će Srpska napredna stranka imati predvidiv i sličan rezultat kao na prošlim izborima pošto ne vidi opoziciju toliko u kampanji van medija i Beograda.

"Predsednik Stanke slobode i pravde Draga Đilas ima taktiku da zbog loše lične reputacije postavi za nosioca liste druge ljude, i glumca Dragana Bjelogrlića iz nevladine organizacije Proglas da radi kampanju podizanja izlaznosti jednog dela biračkog tela", istakao je Vuk Stanković za Tanjug.

Kako je rekao, vođa opozicije je jedino onaj koji ima medijske i finansijske resurse da stane na drugu stranu u odnosu na vlast.

"Ne može da bude drugi vođa opozicije od Đilasa. Nema upravljanja ovom kampanjom bez njega. Slobodni strelci nisu sa njim, to su Vuk Jeremić iz Narodne stranke, i Boris Tadić i Saša Radulović iz SDS i DJB", naveo je on.

Ocenio je da referendumsko pravljenje kampanje odgovara predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, a da postoji vrsta zaveta da će se svi ujediniti u opoziciji ako bude bilo dovoljno glasova i mandata.

On je ocenio da je video snimak bivšeg narodnog poslanika Đorđa Miketića skandal.

"Meni je apsolutno sporno da je Bezbednosno informativna agencija lansirala taj snimak. To ne spada u red ovlašćenja te agencije", rekao je Vuk Stanković.

Istakao je da za Miketića, pre nego što je postao heroj ovog snimka, nije znalo puno ljudi.

"On nema političku težinu da njegovo liderstvo menja odnose snaga. Provladini mediji to koriste pošto je Miketić simbol moralne nesavršenosti zahteva protesta Srbija protiv nasilja i te koalicije. Kako imate kredibilitet da postavljate to pitanje kada čovek koji je na vašoj izbornoj listi ima takve privatne sklonosti", rekao je Vuk Stanković.

Meni je, kaže on, sporan politički udar jednog dela opozicije i nevladinog sektrora na BIA, od koje su tražili da da ekspertizu kako je nastao snimak.

"BIA je morala da objasni javnosti da gospodin Miketić nije pod njihovim nadzorom. Da li oni imaju karakteristiku tajne policije ukoliko pričaju pod pritiskom javnosti ko je pod njihovim nadzorom? To je rušenje te institucije", rekao je Vuk Stanković.