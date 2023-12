VESIĆ ZA PINK: Odlučujući izbori, da nastavimo da od Srbije pravimo modernu evropsku državu

Član Predsedništva SNS Goran Vesić izjavio je danas da su parlamentarni izbori 17. decembra odlučujući, jer građani treba da odluče da li žele da zemlja nastavi da se razvija, kao u prethodnih 11 godina, ili će se vratiti u prošlost.

"Sada se nalazimo u periodu transformacije Srbije u modernu evropsku državu. Vidi se koliko gradimo auto-puteva, brzih saobraćajnica, lokalnih puteva, pruga, koliko je radnih mesta otvoreno, fabika došlo u Srbiju... Koliko se više radi na komforu života ljudi, na porastu standarda. I, koliko je porastao ugled Srbije u međunarodnoj zajednici“, rekao je Vesić za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV Pink.

Srbija je, kaže, sada uspešna zemlja koja može da sačuva nacionalne interese.

"Zato se 17. decembra donosi odluka hoćemo li nastaviti razvoj ili ćemo se vratiti u prošlost. Izbori nisu igra, već odluka kako ćemo živeti. Molim građane da samo razmisle da li žele nastavak razvoja. Ako žele, onda treba da glasaju za listu ’Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane’. Ako glasaju za neku drugu opciju, praktično glasaju protiv svih ovih projekata. Glas za Vučića je glas za Srbiju“, rekao je Vesić.

Primetio je da je kampanja prilično „prljava“, jer, kako kaže, opozicija misli da na vlast može da ih postavi neka strana ambasada.

„U njihovim glavama, oni su već pobeili i zato su nervozni, jer im ne ide kako očekuju... U Srbiji će biti onako kako građani odluče“, poručio je Vesić.

Na pitanje u vezi sa radom „kol centra“ SNS, i ocenama da se tu radi o krivičnom delu, Vesić je rekao da sve moderne stranke u svetu imaju „kol centre“, jer tako komuniciraju sa svojim biračima, članovima, onima koji dobrovoljno ostave podatke.



"To je napad onih koji nisu u stanju i nemaju organizaciju, da naprave takve 'kol centre'. Oni bi da nas spreče da komuniciramo sa našim biračima. To je skandalozno", rekao je Vesić i dodao da je on 1997. godine i sam učestvovao u stvaraju „kol centra“ DS-a, sa Zoranom Đinđićem, za komunikaciju sa biračima.

Na kritike sudije Miodraga Majića, Vesić je rekao da je on primer sudije koji zloupotrebljava položaj, jer iako ne bi smeo da se bavi politkom, učestvuje u kampanji političke stranke neskirveno i otvoreno, ponašajući se kao političar.

„Izmišlja stvari koje nisu tačne, ne bi li napao Vučića. Misli da može svakoga da proziva i da je nedodirljiv, a znamo kako je od sudio ’Gnjilanskoj grupi'. Pritom, reč je o sudiji koji je, prema rečima roditelja kojima su deca stradala u saobraćaju, bio u stanju da smanji kaznu nekome ko je ubio dete na pešačkom prelazu“, rekao je Vesić.