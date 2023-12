Vesić: Na izborima glasamo za nastavak razvoja Srbije ili vraćanje u prošlost i zaustavljanje projekata

Samo zemlje koje imaju čvrsto i odlučno vođstvo mogu brzo da se razvijaju i zato je važno da 17. decembra izađemo na izbore i glasamo za listu "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" jer glas za tu listu znači glas za razvoj Srbije i bolji život svih njenih građanki i građana, izjavio je večeras član Predsedništva SNS Goran Vesić u razgovoru sa građanima opštine Majdanpek.

On je naveo da u svakom mestu ima problema, ali da je činjenica da se sada radi i da se rešavaju problemi što je, dodao je, politika predsednika Srbije Aleksandra Vučića - da se svaki deo naše zemlje saobraćajno poveže i razvija jer tamo gde se rade putevi i pruge to znači razvoj turizma, lokalnih biznisa, dolazak investitora i otvaranje novih radnih mesta, a samim tim i viši životni standard.

Sve to je, kaže Vesić, povezano sa ulaganjem u putnu infrastrukturu i zato je, kako je istakao, važno da se 17. decembra glasa za listu "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" jer je to garancija da će se nastaviti sa projektima.

"Mi 17. decembra glasamo za to da se nastavi razvoj Srbije ili da stanemo i da se vratimo u prošlost. Trećeg izbora nema, ili ćemo nastaviti da radimo puteve, pruge, kanalizaciju ili ćemo se vratiti nazad kada smo se svađali i kada smo kao zemlja propadali. Ovo je jedinstvena prilika u našoj istoriji da uhvatimo zamajac sa modernim zemljama sveta, da postanemo dobro uređena evropska zemlja i da naši ljudi konačno dobro žive od svog rada", rekao je Vesić.

Osim radova na putu Klokočevac - Plavna, koji su u završnoj fazi, Vesić je naveo da će se rekonstruisati pruga koja ide od Požarevca preko Majdanpeka i Bora prema Zaječaru.

"Ta pruga će biti rekonstruisana za brzinu od 120 kilometara na sat i elektrificirana. Ako tome dodamo da će se i Dunavski koridor, kada do kraja 2025. godine završimo deonicu do Golupca, nastaviti dalje do Kladova, to znači da će ljudi koji ovde žive i brzom saobraćajnicom biti povezani sa Beogradom odnosno sa autoputem Beograd-Niš", rekao je Vesić.

Naveo je da još uvek ne žive dobro svi građani Srbije i da još mora dosta da se radi kako bi svima bilo bolje, ali i podvukao da se danas živi bolje nego pre 2012. godine.

"Da li je bolje nego pre 11 godina? Itekako je bolje, ali nije dovoljno dobro i moramo da nastavimo da radimo ovako zajedno da bi bilo još bolje jer ako nastavimo ovako 2027. godine prosečna plata u Srbiji biće 1.400 evra, a prosečna penzija 650 evra", kao što je predsednik Vučić najavio", rekao je Vesić.

Istakao je da je Srbija danas slobodna i nezavisna zemlja i dodao da zahvaljujući predsedniku Vučiću sami donosimo odluke o svojoj sudbini.

"U Srbiji o tome ko će biti na vlasti odlučuje samo narod, odnosno građanke i građani. Kako oni kažu, tako će i biti. Ne odlučuju ambasade niti se odlučuje po stranim zemljama kao što je to bio slučaj tokom bivše vlasti", rekao je Vesić.

Naveo je da je Srbija zahvaljujući politici predsednika Vučića van ratova koji se vode u svetu.

"Čuvamo svoj mir i razvijamo našu zemlju i prvi put posle duže od jednog veka sklonili smo se po strani. Ne ginemo za tuđe interese, ne vodimo tuđe ratove i ne biju se velike sile preko nas", rekao je Vesić.

Dodao je da u našoj opoziciji, nažalost, ima onih koji misle da udjemo u rat na strani Ukrajine i uvedemo sankcije Rusiji ali ima i onih koji bi da u tom ratu ratujemo na strani Rusije što je, kako je rekao, podjednako opasno i nerazumno.

"Predsednik Vučić smatra da treba da sačuvamo našu neutralnost, da se ne mešamo u tuđe ratove, da naša deca ne idu u ratove. Suviše smo mnogo ratovali i ljudi izgubili da bismo ponovo učestvovali u tuđim ratovima. Dok je predsednik Vučić predsednik, Srbija će sačuvati mir i samostalno i slobodno odlučivati o svojoj sudbini", rekao je Vesić.

Naveo je da će, kada se Majdanpek poveže preko brze saobraćajnice i brze pruge ljudi moći da žive u toj opštini, a rade u drugim gradovima jer će biti dobro saobraćajno povezani.

S tim u vezi, Vesić je rekao da su mnogi pričali o decentralizaciji, ali da je ona bila samo "mrtvo slovo na papiru" i istakao da je prava decentralizacija kada se saobraćajno povežemo.

"To je decentralizacija, kada dođu investicije i kada je nekome bolje da živi u Majdanpeku nego u Beogradu jer je mirnije, manji su troškovi, brzo dođe gde god želi i to je način da se svaki deo naše zemlje razvija. Nema decentralizacije bez izgradnje saobraćajnica, brzih pruga, autoputeva i puteva i zato ovo što radi predsednik Vučić i mi kao vlada, to je način da se svaki deo naše zemlje razvija", podvukao je Vesić.

Naveo je da se Srbija razvija i da uvek može brže i bolje da se razvija, ali i istakao da zato moramo da vodimo jednu politiku.

"Nema napretka ako jednu politiku vodite vi ovde u vašem naselju, drugu u Majdanpeku, treću u vladi, četvrtu kod predsednika. Mnogo smo mi mala zemlja da imamo deset politika. Samo zemlje koje imaju čvrsto i odlučno vođstvo mogu brzo da se razvijaju i zato 17. decembra izađite na izbore, pozovite sve svoje prijatelje i komšije i glasajmo za listu 'Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane' jer glas za tu listu znači glas za razvoj Srbije, nastavak projekata i bolji život svih građanki i građana", dodao je Vesić.

