Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da će na predstojećim parlamentarnim izborima raspisanim za 17. decembar u Srbiji, glasati za SNS na svim listama, da se prijavio za glasanje u Banjaluci, a da će ukoliko ne bude glasanja za lokalne liste sesti u auto i doći u Beograd kako bi glasao.

- Time želim da pokažem da i ljudi iz Banja Luke stoje u redovima kada je glasanje za Srbiju - rekao je Dodik u Skupštini Grada Beograda odgovarajući na pitanje novinara o tome da li će i gde glasati na parlamentarnim izborima.

On je dodao da je za to da se svim građanima Republike Srpske dozvoli automatsko srpsko državljanstvo, ali da postoje jake procedure koje to ne omogućavaju.

- U Istočnom Sarajevu imate bilborde Vučića i Dačića i još nekih ljudi. I mi smatramo da je to u redu. Republika Srpska je republika srpskog naroda. Srpski narod je jedinstven, a naša matična zemlja je Srbija. Zakon ove zemlje Srbije nam omogućuje da glasamo u Banjaluci - rekao je Dodik.

Komentarišući zahtev ministra odbrane u savetu ministara Bosne i Hercegovine Zukana Heleza o obaveštajnoj bezbednosnoj agenciji Bosne i Hercegovine da mu dostavi informacije o tome da li ta agencija raspolaže podacima da u Republici Srpskoj postoje 120 paradžemata i da postoje ćelije Al-Qaide i Islamske države na teritoriji federacije.

- Postoje paradžemati. To je utvrđeno. Ti paradžemati su postavljeni u drugim delovima BiH i danas imate mjesta, kao što su Maoče gde postoje vahabijske zajednice u koje ne smiju da uđu ni organi policije Federacije dok se ne dobije saglasnost tih tamo ljudi. Onda se pojavila Islamska zajednica BiH da ona pacifikuje taj problem i preuzela te paradžemate, kao navodno da ih ona na neki način amortizuje, što naravno nije tačno - rekao je Dodik.

Dodik je rekao i da je na sudu potvrđeno da je Helez lagao.

- Znači, on je povratnik u okrivljenju, odnosno krivičnom delu laži. Tako je slagao i oko ovih, kako je to rekao, paravojnih formacija u Republici Srpskoj kojIH nema. Najrelevantniji izvori za to su, naravno, obaveštajna služba BiH, koja je rekla da tamo nema ničeg i da ne raspolaže tim formacijama - rekao je Dodik.

Dodik je dodao da su evropske snage za bezbednost Eufor rekle da nema nikakvog podatka o postojanju paravojnih formacija u Republici Srpskoj.

Dodik je rekao i da nisu samo predlozi dugogodišnjeg američkog diplomate Henrija Kisindžera, koji je juče preminuo, za donošenje održivog rešenja u BiH već da je i pristup nekadašnjeg američkog zvaničnika Sendija Bergera bio dobar.

- U to vreme veoma aktivni sekretar za nacionalnu bezbednost Amerike, Berger koji je predložio plan podjele BiH u tri nezavisne države, a a se zona koja je bila tada u fokusu sukoba i rata ostavi, pet godina da ljudi u BiH odluče referendumom kojoj će se od te tri države prikloniti - rekao je Dodik na konferenciji za medije u Skupštini Grada Beograda.

Dodik je dodao da je to plan koji je bio istog ranga kao i plan nekadašnje sekretarke SAD Madlene Olbrajt koji se kasnije pretvorio u Dejtonski.

- Problem je što su Amerikanci toga vremena Dejtonski sporazum tretirali kao privremeno rešenje i nisu ga smatrali međunarodnim ugovorom što on u suštini jeste - ocenio je Dodik.

Predsednik Republike Srpske je dodao da u Ustavu BiH jasno piše sastavljena od dva entiteta punog naziva Republika Srpska i Federacija BiH i tri konstitutivna naroda - Srba, Muslimana i Hrvata.