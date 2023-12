Đurić: Aleksić je SECIKESA I SUDSKI OVERENA LAŽOVČINA

Banditska družina koja je tobož "protiv nasilja" je današnje okupljanje u Čačku iskoristila kako bi ispalila još jedan arsenal gadosti na račun predsednika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke koja njegovu politiku dosledno sledi, ocenila je Nevena Đurić, potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke.

- Naravno, o njihovom planu i programu nismo mogli čuti ni jednu, jedinu reč, jer - toga nema ni u tragovima. Umeju ti da kritikuju druge, a sebe veličaju. Sve bi oni "brže, drugacije, delotvornije, efikasnije," ali prstom nisu mrdnuli kada su bili u prilici da bilo šta učine za našu državu i građane - navela Đurić i dodala:

Secikesa iz Trstenika na pobedu nakon izbora računa isto kao u srednjoj školi na časovima matematike! Zato je u avgustu polagao za prelaznu ocenu. Najviše bi ove ništarija volele da se reše Aleksandra Vučića. On im je nepremostiva prepreka, neprobojna barijera u jedinoj nameri koju imaju - vlast, fotelja i prilika da svoje lepljive, lopovska prste smeste u blizini novca građana Srbije.

- Zato im je trn u oku što je baš Aleksandar Vučić nosilac svih naših izbornih lista. Jer znaju da ga narod voli, da mu građani Srbije veruju, da znaju koliko vredno i posvećeno radi ne bi li život u Srbiji učinio što lepšim i boljim. Znaju i da njih, tzv. "borce protiv nasilja" građani očima ne mogu da vide, jer znaju kakve su lopuže, licemeri i samoživi stvorovi željni vlasti i para - rekla je Đurić.

Sudski overena lažovčina Aleksić je sa tastom radio na sopstvenom porodičnom blagu, nameštao tendere svojim prijateljima i rodbini, izvlačeći enormne količine novca. U trenutku kada su on i tajkun Đilas bili na rukovodećim pozicijama u državi naša Srbija je bila privatna firma žutog, lopovska preduzeća, tzv. Kosovo je samoproglasilo nezavisnost, a oni baš nikakav problem nisu imali sa tom činjenicom, važan im je bio samo datum, da im slučajno ne ugrozi izborni rezultat; imali smo pola miliona ljudi na ulici i bez posla.

- E to je Aleksiću - razaranje institucija, prodaje zemlje i uvođenje u siromaštvo. Baš to si ti radio. I opet bi - isto! I verujemo svi da je "tebi loše," jer nisi u prilici da čerupaš budžet opštine Trstenik onako kako si to nekad činio - istakla je Đurić.

Prema njenim rečima, kako bi Aleksićeve baljezgarije dodatno začinio oglasio se i Primerak.

- E taj "borac protiv nasilja" je direktno pozivao na ubistvo brata i sina predsednika Republike. Sve same siledžije i osvedočeni nasilnici, kojo vi želeli da Srbija stane i da se život u našoj državi zaustavi! - navela je Đurić i dodala:

Ali, baš zato - Srbija ne sme da stane! Srbija mora da nastavi utabanom stazom uspeha da niže samo nove rezultate, a Aleksić i njegova svita ništarija će ostati večno, nesrećno zagledana u rezultat koji im je Aleksić predvideo i izračunao.

