KRKOBABIĆ: SEDAM STOTINA ŽENA - ADUT PUPSA NA PREDSTOJEĆIM IZBORIMA

„Ovo je jedinstven i do sada neviđen skup od čak sedam stotina žena na jednom mestu ovde u Obrenovcu. One su deo dobro poznate PUPS- ove Ženske mreže, naša uzdanica i temelj decembarskog triumfa liste br 1 Aleksandar Vučić - Beograd ne sme da stane“, poručio je Milan Krkobabić lider Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije danas na veličanstvenom, u Srbiji do sada neviđenom predizbornom skupu u Obrenovcu.

Prisutnim damama, članicama Ženske mreže PUPS-a obratile su se predsednica Ženske mreže Mira Jovanović i predsednica Gradske organizacije penzionera Beograda Ružica Belanović. Gospođa Belanović je pozvala Beograđanke, posebno one u penziji, ali i njihove ćerke i unuke da daju punu podršku PUPS-u i listi broj 1- Beograd ne sme da stane.

Potpredsednik PUPS- a i predsednik gradskog odbora prof. dr Vladimir Goati obrazložio je institute nove socijalne politike za koju će se PUPS zalagati u skladu sa proklamovanim vrednosnim stavom „Pravedna preraspodela narodnih para“, a to su pre svega novi instituti socijalne politike - socijalna garantovana penzija i 13. penzija.

U ime koalicionog partnera PUPS-a, Srpske Lige prisutnima se obratio predsednik Aleksandar Đurđev koji je istakao da Srbija i njena sela predstavljaju neraskidivo jedinstvo i da su srpska sela najvitalniji i najdragoceniji deo srpske države.

Skup je vodio potpredsednik PUPS- a i šef poslaničke grupe Stefan Krkobabić.

Prepunoj sali obratili su se članovi najvišeg rukovodstva PUPS-a: zamenik predsednika Hadži Milorad Stošić, potpredsednici Vladan Đukić, Risto Kostov, Dragan Marković Markoni, predsednik Pokrajinskog odbora Miroslav Španović i predsednik Izvršnog odbora Ilo Mihajlovski.

Danas je još jednom istaknuto da je 130 opštinskih i gradskih odbora PUPS-a širom Srbije akciono osposobljeno i da spremno ulaze u završnu fazu priprema za predstojeće izbore na svim nivoima