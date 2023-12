Miša Vacić: Plato Republike Srpske Krajine ispred ambasade Hrvatske (VIDEO)

Miša Vacić, kandidat za gradonačelnika Beograda i nosilac liste "Da se vojska na Kosovo vrati" kaže da će kada postane gradonačelnik preimenovati deo ulice Kneza Miloša ispred abasade Hrvatske u Plato Republike Srpske Krajine.

- Kao gradonačelnik narediću da se deo između dve raskrsnice ispred ambasade Republike Hrvatske preimenuje u Plato Republike Srpske Krajine. Ne sme nikada da ode u zaborav stradanje Srba u etničkom čišćenju “Oluja” niti postojanje najzapadnije srpske države Republike Srpske Krajine - rekao je Vacić.

On je predhodno najavio da će Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića u delu od ambasade SAD do ambasade Albanije preimenovati u Kosovo je Srbija kako bi to stajalo na sajtu i zvaničnim dokumentima tih ambasada.

Lista “Da se vojska na Kosovo vrati” nalazi se pod brojem 8. na glasačkom listiću za Beograd.