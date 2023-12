ALEKSANDAR VUČIĆ: Pobedićemo sami, neće nam trebati ni SPS ni manjine

Ko će biti predsednik vlade? Pa, ostaje da se vidi. Ako me pitate hoćemo li da pobedimo, ja vam sada kažem, da ne bude da vam nisam rekao - da, pobedićemo i to mnogo ubedljivije nego što vi očekujete, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu za NIN.

- Ljudi u SNS-u razmišljaju bar o dva predloga, razmišljam i ja, ali nijedan od tih predloga za premijera za sada nije Ivica Dačić - rekao je Vučić za NIN, za koji prvi put govori posle pauze duže od sedam i po godina.

Kaže i da "on želi da ide sa nama".

- Dok svi drugi njegovi ljudi govore drugačije. Je l` vi verujete da je moguće da vam ljudi iz opštinskih odbora pevaju „Vučiću, pederu“ a da to nema veze sa atmosferom koja je kreirana u samoj stranci? Naravno da je nama to jasno. Jer, niste čuli ni Dačiću, ni Ružiću, ni Zagrađanine, ni Tončevu pederu, niti bilo šta slično. Niti ćete da čujete. I ne možete da poistovećujete neke stvari sa uvredama nekoga ko im je dao da budu na vlasti mnogo godina, čak i kada nisu bili potrebni za većinu. A, moj odgovor je bio toliko žestok, citiraću ga: „Toliko o inventivnosti vašeg programa i vaših planova“. To je bio moj odgovor, to je sve što sam rekao. Suština u politici je kakve ćete rezultate da postignete i hoće li ljudi time da budu zadovoljni, a ne hoćete li da opstanete dan duže na vlasti. I zato je za mnoge nerazumljiva moja jasna, vrlo fer i precizna poruka da ne mogu da se snalazim u kohabitaciji. Ili ću da postižem rezultate ili ne moram da budem na tom mestu. A oni, polazeći od sebe, vlast ne bi dali ni po koju cenu. Mene to ne zanima, pobede li, čestitaću im isto veče. I odmah ću reći da sam spreman da razgovaram da vidimo hoćemo li na predsedničke izbore u maju ili u septembru 2024, jer znam da ovako neću moći da postižem ozbiljne rezultate i to je kraj priče - rekao je on za NIN.

Upitan da li će naprednjacima biti potreban SPS za većinu nakon izbora, Vučić odgovara: "ne, neće nam biti potrebne čak ni manjine".

- Sami ćemo da imamo apsolutno većinu, osim ako se nešto dogodi u poslednjih devet dana. Na poslednjim parlamentarnim izborima dobili smo 42 odsto, a sada ćemo dobiti značajno više - kaže on.

