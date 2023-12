INSAJDERI SVEDOČE: Kako Đilas novcem i ucenama kupuje poslanike i uništava stranke (VIDEO)

Bivši saradnici Dragana Đilasa svedoče kako on novcem i ucenama kupuje poslanike i uništava stranke.

- Ništa nisam dužan Đilasu osim 5.000 evra koje jednom dao PSG-u, kad nismo imali para da preživimo - rekao je Sergej Trifunović.

Bivši predsednik Boris Tadić objašnjava kako mu je Đilas oteo ljude i hteo da mu zabrani javne nastupe i uništi mu stranku.

- Miki Aleksić mi je rekao da je meni postavljen izričit zahtev da ni po koju cenu ne smem da se pojavljujem u medijima, ne dajem intervjue. On mi je rekao da to nije njegov zahtev, nego zahtev Dragana Đilasa. Tada je obnarodovano da su ova tri člana napustili našu stranku, praktično prelaze u stranku Mikija Aleksića. Jedan od uslova da nam ta koalicija odrredi poslanike, imena poslanika. Što je neverovatno da nam onemoguće nastup kao poltiičkoj stranci na izborima, što bi značila da nas nema u parlamentu nego samo. To je ustvari bila namera da se obezbedi prelaz nekih od naših političara u stranku Mikija Aleksića i da se u stvari spreči naše dalje političk odelovanje u budućnosti.

- Ja sam sutradan pozvao Đilasa da ga ne bih optuživao bez razloga, da provewrim da li je to tako. Nije mi se javio na telefon. To je prosto jedna karakteristika te koalicie koju javnost treba da zna - rekao je Tadić.

