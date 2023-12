Đurđev: Zavetnici bi da brane srpske interesa, a napadaju pansrpsku firmu kakva je Telekom Srbija!

Zavetnici u ovoj predizbornoj kampanji nisu ponudili ništa osim lepih reči o srpstvu i Kosovu i Metohiji, štaviše, iste te lepe reči u praksi brutalno gaze. Njihov poslednji napad na Telekom Srbija, jednu od retkih srpskih kompanija koje su u stanju da uspešno posluju širom srpskih istorijskih teritorija poput Republike Srpske i Crne Gore, dokaz je da, kada su u pitanju konkretne stvari na delu, Zavetnici guše domaći ekonomski interes, a u korist stranog, izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

On je istakao da Zavetnici nude lažne parole poput izbora između ustava i ultimatuma, te neće da kažu da je vladajuća koalicija ne samo odbila razne ultimatume i zaštitila ustav Srbije, već je i i jedina brana da Srbija neće kapitulirati pred zapadnim centrima moći po pitanju lažne kosovske državnosti.

- Zavetnici i njima slične lažne patriotske organizacije svakog dana urliču na sav glas da neće u koaliciju sa Vučićem, ali ih zato nećete čuti da su protiv koalicije sa Marinikom Tepić, Radomirom Lazićem I sa drugim otvorenim pro-NATO i pro-EU figurama koje ni ne kriju da je za njih problem Kosmeta već rešen 2008. godine - napomenuo je Đurđev.

Predsednik Srpske lige podsetio je da su Dveri, sadašnji koalicioni partner Zavetnika, od 2018. do 2020. godine bile u koaliciji sa Draganom Đilasom i drugim levo-liberalnim derivatima DS-a.

- Đilas i Boris Tadić su im dobri, a u njihovo vreme retko koje javno preduzeće nije zakatančeno. U to vreme su srpska preduzeća prodavana za dinar i oni to žele da, zajedno sa Zavetnicima, urade i sa Telekomom Srbija čim dođu na vlast. Nije li čudno da su Zavetnici i Aljbin Kurti na istoj strani kada je u pitanju rušenje Telekoma Srbija, i to baš sada kada je isti dobio važnu bitku za opstanak na Kosmetu. Očigledno su i oni danas samo jedni od Kurtijevih barjaktara u Beogradu - zaključio je Đurđev.