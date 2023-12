PREDIZBORNI SKUP LISTE 'ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA NE SME DA STANE' U KRUŠEVCU! Vučić: Srbija hoće pobedu! Cilj je 50+ u mandatima

Lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" održava danas predizborni skup u Hali sportova u Kruševcu.

18.30 - Obraćanje predsednika Srbije

- Došao sam nešto ranije u Kruševac, pošto su mi zabranili, da ne smete da se pohvalite, pa nismo mogli da otvaramo 11 km auto-puta. Onda sam seo u svoj stari automobil i provozao se svih 26,7 km. I onda viditie, koliko nam je Srbija lepa, kolik otoga smo uspeli da uradimo, bez obzira što vi i ja nismo nikad zadovoljni do kraja - rekao je Vučić.

- Da budemo sasvim fer, svi, a to je, jesmo li sanjal ida će do Trstenika biti auto-put, do Banje, do Kraljeva - naveo je Vučić i zamolio ljude na skupu da spuste zastave.

Kada sam se provozao, otišao sam u Manastir Đunis. I slučajno u razgovoru sa vladiko mArsenijem, bude tu Bata Gašić. A sve priča kao da ja ne čujem ,a namerno govori da bih sve čuo. Kaže Bata svešteniku, "al nije nam se dalo, uvek bili u Kruševcu oni koji nisu Rasinci". Ali ima priča svoj nastavak. A zato nam nije urađeno. A ja ga pitam šta Bato nije to urađeno. On kaže "i hala da se uradi i bolnica da se rekonstruiše". Ja kažem da sam saglasan, mislim da hala mora da se modernizuje, bolnica je preko potrebna to je preko 40 miliona evra. Pitao sam , imaš li još nešto posle toga, možeš l ise setiti još nečega"

Kako je dodao, ostale liste imaju samo jedan cilj - da obore Vučića.

Njihov plan i program je mržnja prema meni, i delu naroda. Izbori nisu igra i nisu igračka. Ni ne sanjate kako izgleda kada vam zakatanče sve fabrike. Jedino pričaju da Vučića mrze. To je jedina politika, to je ono što imaju da kažu. Svaki od njih isto kaže. I oko sankcija Rusiji, samo je tema kako će da obore Vučića. Svi su pričal ida ću da uvedem sankcije Rusiji. Prošla godina i više, a ja ne uvedoh sankcije. Neka narod zaključuje.

- Kaže, ne mogu, al čim prvo uradimo nešto, setiću se šta još može. I nikad nije dosta. Ljudi koji dođu sa strane, vide koliko gradovi napreduju. U Kruševcu je neverovatna razlika, kao da nije isto mesto naveo je Vučić i dodao:

Umoran sam lažima naših političkih protivnika. Nikad nećete nešto pametno da čujete od njih. Neće da se bave planovima i programima, jer ih nemaju. Krenuli su sa tim da mi otac nije otac, sin nije sin, da mi je majka nemoralna. Da smo svi ubice i kriminalci, a oni koj isu oteli 619 miliona evra su prepošteni. Onda su se skupili svi i idu u debate.

- Posebno sam se nasmejao kad je neki čovek iz SPS-a vikao Vučiću pederu. Nije mu dosta što viče, nego peva. Ja sam samo rekao čestitam na inventivnosti vašim programima. U Đilasovim medijima sutradan - "Vučićeve pretnje samo zbog pesme". Vi se pitate da li je moguće to što vidite.

- Molim vas da budete odgovorni i da donosete odluku podrškom našoj listi. Nas očekuje mnogo muka po pitanju KiM, i ne želim da vam kažem da će biti sve slatko i da će cvetati cveće. Znate da neće, neću da vas lažem. Do poslednjeg daha štitiću vitalne interese našeg naroda na KiM. I pre i posle Banjske. Nikada ih nećemo ostaviti na cedilu - dodao je predsednik Srbije.

18.25 - Obraćanje Miloša Vučevića

- Kada posotji jedinstvo naroda, kada imate jasnu politiku i jasno liderstvo, onda možete da postižete rezultate kakve građani zaslužuju. Zahvaljujući svima vama, uz snažnu dirigentsku palicu Vučića, izborili smo se sa poplavama, migrantskom krizu. Izdržali smo pritiske rata u Ukrajini, Bliskom istoku. Sve je to pratila neprekidna borba za KiM. OStvorili smo više od 550 000 radnih mesta, auto-puteve izgradili. Pogledajte koliko je fabrika otvoreno, koliko nam je vojska snažnija, kolik orastu plate i penzije. Ali to je samo pola posla - rekao je Vučević.

Kako je dodao, na izborima se bira između dve politike.

- Đilas je šef svih ostalih lista - istakao je Vučević.

18.20 - Vučić stigao u halu, pozdravljen gromoglasnim aplauzom

Predsednik Vučić stigao je u Halu sportova u Kruševcu, gde je pozdravljen aplauzom.

18.19 - Obraćanje dr Andrijane Jovanović

Dr Andrijana Jovanović, jedan od najboljih diplomaca Medicinskog fakulteta, pozdravila je sve prisutne, i kaže da za uspehe koje je postigla zahvaljuje predsedniku Vučiću i Vladi Srbije.

- Mi nećemo učiti nemački ili norveški, ili bilo koji drugi strani jezik. Ostajemo u svojoj Srbiji, gde smo se školovali i odrasli, i gde nas čeka svetla budućnost. Politika predsednika Aleksandra Vučića prepoznala je ono što je najvažnije za naše društvo, a to je znanje. To znanje ostaje u našoj Srbiji, jer snaga je u ljudima - kazala je mlada doktorka.

Kaže da je ponosna na ovu državu, i da je niko nije pitao za koga će da glasa, već se vrednovao samo njen rad.

- Oduvek sam želela da se bavim zdravljem najmlađih pacijenata, i zato sam odabrala da budem dečiji hirurg. Ostajem u Srbiji da pomažem našoj deci. Tamo gde sada radim, u UKC u Nišu, imam sve uslove kao i moje kolege bilo gde u svetu. Tako je zahvaljujući višemilionskom ulaganju države. Veliko hvala državi Srbiji, Srbija ne sme da stane - zaključila je mlada doktorka.

18.11 - Obraćanje Milana Krkobabića

Milan Krkobabić, predsednik Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, rekao je da su penzioneri oduševljeni odličnim vestima o povećanju penzija, koje je ranije saopštio predsednik Vučić.

- Nalazimo se u Lazarevom gradu, i kako to običaji nalažu, treba da prvo pozdravimo najstarije širom Srbije, naše uvažene penzionere. Penzije moraju da prate plate, što praktično znači da penzija penzionisanog učitelja mora da raste kao plata njegovog aktivnog kolege. To je ono što je pošteno - ističe Krkobabić.

Dodaje da ima čast i priliku da obavesti okupljene da je potpisano 187 novih ugovora za dodelu praznih kuća, što celu brojku čini oko 2.650 kuća.

- Smestili smo ni manje ni više nego 10.000 ljudi, sa 3.500 dece. To zaslužuje i veći aplauz. Ovde u Rasinskom okrugu dodeljeno je 50 kuća. Mladi ljudi čekaju da čuju ovo, prosek godina je manji od 30 godina, a jedna trećina njih iz grada odlazi put sela - kazao je predsednik PUPS.

Kaže da je razgovarao sa predsednikom Vučićem, koji mu je rekao da koliko god bude zahteva mladih u Srbiji da se osamostale i zasnuju domaćinstva, toliko će biti novca!

- Pristojan sam čovek, moja partija na ovoj zajedničkoj listi ima 10 kandidata. Znam gde mi je mesto i koliko mi je vreme, zato privodim kraju. Pred nama su brojne liste, poštovani prijatelji, 17. decembra postoji lista broj 1. to je naša lista. To od nas svih očekuje republika Srbija. Zato 17. decembra, lista broj 1. "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane". Ja kažem i neće - zaključio je Krkobabić.

18.05 - Obraćanje dr Rade Joksimović Zmajkovski

Specijalista radiologije dr Rada Joksimović Zmajkovski kaže da stoji ispred pune hale ponosno i zahvalno.

- Za dobro svih nas Srbija ne sme da stane. Ja stojim ovde jer verujem u vas, jer svaki čovek je podjednako bitan i važan. Verujem u život, zato sam izabrala da budem lekar. Verujem u poštene i čestite ljude sa jasnom vizijom, i zato sam izabrala da stanem uz ove ljude, uz vas dragi naprednjaci, uz vas poštovani predsedniče, i uz našeg Batu Gašića - rekla je doktorka.

Izgrađene su nove bolnice, stigli su novi aparati, i mnogobrojna druga oprema, rekla je Joksimović Zmajkovski.

- Završen je i projekat za rekonstrukciju opšte bolnice u Kruševcu, koji je vredan 6.5 milijardi dinara, ceo jedan gradski budžet. Naravno, nastavlja se i trend proširenja kadrova, zapošljavanja lekara, medicinskih sestara i drugog osoblja. Nama je cilj da našim pacijentima omogućimo prevenciju i dobro lečenje. To je apsolutni imperativ za naše stanovništvo - kazala je doktorka.

Ona ističe da je suvišno i govoriti o putevima koji su izgrađeni, i o neprekidnoj borbi za opstanak našeg naroda na KiM.

- Ova zemlja je širokih ruku prihvatila sve i pomogla svima. Ovo je moja zemlja, ovo je i vaša zemlja. Zato sa zadovoljstvom i velikim ponosom pozivam sve vas da se borite ponosno i časno za našu zemlju, i da 17. decembra zaokružimo broj 1. - Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane - istakla je doktorka.

Kaže da samo istinski heroji mogu da se uhvate u koštac sa aždajama, i da zato Srbija i Kruševac ne smeju da stanu.

Predizborni skup održava se u Hali sportova u Kruševcu.

