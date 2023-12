Milan Krkobabić, predsednik PUPS-a - Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, rekao je, na predizbornom skupu liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" u Hali sportova u Kruševcu, da su penzioneri oduševljeni odličnim vestima o povećanju penzija, koje je ranije saopštio predsednik Vučić.

- Nalazimo se u Lazarevom gradu, i kako to običaji nalažu, treba da prvo pozdravimo najstarije širom Srbije, naše uvažene penzionere. Kakav bi ja to bio predsednik Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera kada ne bih istakao osnovni vrednosni stav, a to je da penzije prate plate. To praktično znači da penzija penzionisanog učitelja treba da raste onoliko koliko raste zarada njegovog aktivnog kolege. Ni manje, ni više. To je ono što je pošteno - ističe Krkobabić.

Krkobabić dodaje da ima čast i priliku da obavestisve da su potpisali 187 novih ugovora za dodelu praznih kuća, što celu brojku čini oko 2.650 kuća za dve i po godine.

- Smestili smo ni manje ni više nego 10.000 ljudi, sa 3.500 dece. To zaslužuje i veći aplauz. Ovde u Rasinskom okrugu dodeljeno je 50 kuća. Mladi ljudi čekaju da čuju ovo, prosek godina je manji od 30 godina, a jedna trećina njih iz grada odlazi put sela - kazao je predsednik PUPS-a.

Krkobabić je rekao da se postavlja pitanje da li ćemo nastaviti, ali da su bili u Pirotu gde se pojavio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Kaže da je razgovarao sa predsednikom Vučićem, koji mu je rekao: "Da koliko god bude zahteva mladih ljudi u Srbiji da se osamostale, da zasnuju svoja domaćinstva, da ostanu u selima ili iz gradova pređu da žive u sela Srbije, toliko će biti novca!"

- Pristojan sam čovek, moja partija na ovoj zajedničkoj listi ima 10 kandidata za poslanike. Znam gde mi je mesto i koliko mi je vreme, mada sam dovoljno mlad da se ne bojim vremena. Zato, reći ću vam: Pred nama su brojne liste, poštovani prijatelji, 17. decembra, nemojte da se zamarete, nemojte da ih listate. Lista broj 1 je naša lista. To od vas ne očekujem ni ja, ni predsednik Vučić, govorim vam sasvim ozbiljno, to od nas svih očekuje Republika Srbija. Zato 17. decembra, lista broj 1 "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane". Ja kažem i neće - istakao je Krkobabić i dodao:

- Živeo PUPS, živela lista broj 1, živela Srbija.