Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić je, gostujući kod voditeljke Jovane Jeremić na TV Pink, dotakao se opozicije i salve napada koje kontinuirano dobija od njih, dodajući da se oni, kada im ponestane razloga za napade, pred izbore sećaju stvari od pre nekoliko godina, jer više ne znaju šta će.

OPOZICIJA

- Njima ništa nije sveto, smatraju da su iznad zakona. Ako je bilo ičega u ministarstvu za brigu o porodicima to treba da se izstraži, ali ja znam sve. Znam koliko smo puta biloi na brojnim mestima, i ostalo - rekao je Šapić, pa se dotakao tragedije u Ribnikaru i poslednjim napadima koje je doživeo.

Šapić je imao priliku da pogleda snimak koji svedoći o licemerstvu opozicije i njihovim sramnim napadima kada je u putanju tragedija u Ribnikaru i Mladenovcu.

- Mi smo taj dan bili na najavi izgradnje pešačkog mosta, i mesta gde će biti zoo vrt. Njih petoro je došlo da me provocira, tu je bio i Dušan Čavić. Pominjala se tragedija, malo sam odreagovao emotivno, ali to ne mogu više da slušam. Ćutao sam svih ovih meseci... To što se dešavalo u prvih sedam dana je sramota u pravoslavlju. Sedam dana prvo porodicu ostavite, da bude sama sa sobom, da ožali bližnjeg. Ja nisam mesecima posle toga hteo da govorim, ali sada... Nije politička funkcija nešto što je ultimatovno i po svaku cenu. Nije mi žao jer mislim da sa takvim ljudima kojima nije ništa sveto, treba tako da se govori - naveo je Šapić.

Oni su posle par dana, kada su bili protesti, zaboravili zašto su se skupljali, rekao je Šapić.

- Ne bih dalje o tome... - rekao je Šapić.

SRBIJA SE STRAHOVITO IZMENILA

Gradonačelnik Beograda istakao je da je za godinu i tri meseca koliko je ova gradska uprava na vlasti, urađeno dosta. Doneli smo dosta socijalnih mera koje nijedna gradska uprava u pretpdnih 10 godina nije donela.

- Imamo ukidanje plaćanja svih socijalnih ustava, gerontodomaćica, ličnih pratilaca... Imamo povećanje subvencija za privatne vrtiće, razmontiravanje i pojeftinjenje karata u Javnom prevotu. Čekamo da sve informativne table budu montirane, i svaka autobuska stanica će imati pokazatelje kada stiže koji autobus. Povećali smo plate vaspitačicama, čistačicama, kuvaricama. Uveli smo besplatne karte za bazen, za dan ili dva biće gotova nabavka za prečišćivače vazduha, i to je socijalna mera. Imamo vaučere, od 6.000 dinara... Ovo su socijalne mere u vrednosti od 100 miliona evra - rekao je Šapić.

Beograd se strahovito razvio, to više nije isti grad, imamo grad u gradu sada, a ono što nam i dalje nedostaje, pored svih kapiralnih stvari, vreme je i za uvođenje reda, da živimo svetski, da ne ugrožavamo ni turizam,razvoj, ali da ljudi koji žive u Beogradu žive mirno, dodao je Šapić.

- Ja ću za dan, dva izaći na Savski kej, sklonili smo 39 splavova, koji su bili na "divlje" tu. Nema splava koji nije na divlje. Raspisali smo licitaciju, doći ćemo na 28 splavova, na sto i nešto. Kada je neko dovoljno uporan, slomiće to, jer su nas napali sa svih strana. Tamo gde je Ušće, imalo je splavova, i tu ih više neće biti. Biće preko puta Ratnog ostrva. Tvrdim da za godinu dana, kada završimo sve, kada krenemo da sređujemo obale reka, da se hvalimo svim beogradskim priobaljima i šetalištima - naveo je gradonačelnik Beograda.

METRO

Šapić je potom govoreći o metrou, istakao da je to nacionalni projekat i nešto što se čeka 10 godina u Beogradu, a on je tek sada postao objektivan i opipljiv.

- To ne bi moglo bez predsednika, vlade Srbije i uprave Beograda. On će da promeni život u Beogradu, i on postaje realnost. Dve linije će biti gotove do 2030. godine. Makiško polje se uveliko radi, naručena je krtica. Ljudi ne znaju, ta mašina koja kopa metro se posebno pravi za svako podneblje. Doneli smo odluku za biranje i naručivanje krtice, i ona za godinu dana kreće da buši linije. Ljudi će videti kako izgledaju stanice, za godinu dana. Ljudi dolaze iz svi9h krajeva, usisvajaju se ljudi iz ruralnih sredina. Ne može više kola da stanu, previše ih je, mi proširujemo bulevare, da bi učinili protok saobraćaja većim. Sve to, dok ne dođe do metroa, neće suštinski da sredi problem u saobraćaju - navodi Šapić.

Ako Bog da, metro ćemo dočekati u sređenom gradu, dodao je Šapić.

- Napadali su me kada sma udario po Bus plusu, oni su sve preživeli, ali ovu vlasti nisu preživeli. Nema više privatizacije. Mislim da, to nije hrabrost, nego pametna politika. Ako ja nisam spreman da uđem u najveće probleme, osetljive stvari... Onda ne znam, ko će onda - rekao je Šapić.

